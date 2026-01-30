Aguascalientes, HUB de producción de Nissan en AL

Autor: Roberto Pérez S. | 30/01/2026

Rodrigo Centeno detalla el papel de México dentro de su plan de reestructuración “Re:Nissan”

Durante los últimos meses, diversos rumores han circulado en torno a Nissan Mexicana: desde una supuesta pérdida de participación de mercado frente a marcas chinas, hasta el cierre de la planta CIVAC en Cuernavaca, Morelos, y el futuro de COMPAS, la fábrica creada en conjunto con Daimler en Aguascalientes. Ante este escenario, Visión Automotriz conversó con Rodrigo Centeno Caballero, presidente y director general de Nissan Mexicana e Infiniti, para aclarar el panorama.

Centeno explicó que 2025 fue un año de profundos cambios a nivel corporativo, regional y global, como parte del plan “Re:Nissan”, enfocado en rentabilidad, sostenibilidad y neutralidad de carbono hacia 2050. Esta estrategia contempla la reducción de costos, la consolidación de plantas —de 17 a 10 a nivel mundial para 2027— y un fuerte impulso a la electrificación.

Contrario a las especulaciones, esta reestructuración ha fortalecido las operaciones en México. Si bien se decidió cerrar la planta de CIVAC, su producción se trasladó al Complejo Industrial de Aguascalientes, donde se construye una nueva nave industrial como parte de una estrategia de eficiencia y consolidación manufacturera.

El directivo subrayó que Aguascalientes ofrece un ecosistema industrial altamente competitivo, con ventajas logísticas clave, como la conectividad ferroviaria, inexistente en Morelos. Este factor permite reducir costos y mejorar el control de la cadena productiva. Como resultado, de las aproximadamente 1,400 posiciones laborales en CIVAC, alrededor de 1,200 están siendo recuperadas en Aguascalientes.

La nueva nave, con una superficie aproximada de 60 mil metros cuadrados, albergará la producción de las pick ups NP300 y Frontier, con un volumen cercano a 90 mil unidades anuales, destinadas tanto al mercado mexicano como a exportación hacia América Latina. Se prevé que inicie operaciones en los próximos cuatro meses.

Centeno destacó que estos movimientos buscan convertir a Aguascalientes en el centro estratégico de manufactura de Nissan en América Latina, y reiteró que México es uno de los mercados más relevantes para la marca, con una producción superior a 630 mil unidades en 2025, de las cuales el 40% se queda en el país.

En el frente comercial, Nissan cerró 2025 con 274,461 unidades vendidas y una participación de mercado del 18%. Modelos como Kicks y Magnite han superado expectativas, mientras que Credi Nissan, con su proceso de financiamiento totalmente digitalizado, se ha convertido en una ventaja competitiva clave. En diciembre, la marca vendió cerca de 29,300 unidades, de las cuales 20,700 se financiaron a través de su financiera, una cifra superior incluso a la registrada en años récord para la industria.

Finalmente, el directivo subrayó el avance en satisfacción de clientes, con niveles superiores al 90% tanto en ventas como en servicio, y el crecimiento sostenido de Infiniti dentro del segmento premium.

