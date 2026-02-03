GAC evalúa ensamblaje local con esquema KD para México

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 03/02/2026

La estrategia busca replicar modelos industriales exitosos de JAC

GAC Motor avanza en la consolidación de su proyecto de largo plazo en México y ya evalúa el ensamblaje local de vehículos bajo el esquema Knock Down (KD), una fórmula industrial que le permitiría ganar competitividad, reducir costos logísticos y mitigar riesgos arancelarios en un entorno global cada vez más volátil. El planteamiento fue confirmado durante la Convención GAC México 2026, donde la marca reafirmó la importancia estratégica del país dentro de su expansión internacional .

El sistema KD, que consiste en importar vehículos parcialmente desarmados para su ensamble final en territorio nacional, no es nuevo en la industria mexicana. JAC lo implementa con éxito en su planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo, mientras que Isuzu opera un modelo similar en el Estado de México, enfocado principalmente en vehículos comerciales. Ambos casos han demostrado que este esquema permite acelerar la localización industrial sin requerir inversiones iniciales tan elevadas como una planta de manufactura completa.

Para GAC, México representa su filial más relevante fuera de China y su principal mercado en Latinoamérica, por lo que avanzar hacia una operación semiindustrializada encaja con su visión “One GAC 2.0”, orientada a operar de forma local en cada mercado clave. Además, el ensamblaje KD podría facilitar el acceso a incentivos, mejorar tiempos de entrega y fortalecer la relación con la red de distribuidores e inversionistas.

La evaluación del modelo KD también se alinea con la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, el fenómeno de nearshoring y la creciente presión por cumplir reglas de origen en Norteamérica. En este contexto, México se consolida como una plataforma industrial atractiva para marcas asiáticas que buscan presencia regional con menor exposición a barreras comerciales.

Aunque GAC no ha definido ubicación ni calendario, el análisis del esquema KD envía una señal clara: la marca china apuesta por una presencia industrial gradual, pero firme, en México, siguiendo una ruta ya probada por otros fabricantes y con visión de largo plazo.

