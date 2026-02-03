Mercedes-Benz cumple 140 años liderando innovación y movilidad global

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 03/02/2026

Desde 1886, la marca alemana impulsa el desarrollo automotriz con excelencia técnica y cultural

Mercedes-Benz conmemora 140 años de historia automotriz, desde que Carl Benz patentó el primer automóvil motorizado en 1886, estableciendo el acta de nacimiento del automóvil moderno. Este aniversario no solo celebra un legado, sino que proyecta una visión audaz hacia el futuro de la movilidad.

Desde sus inicios, la compañía ha marcado hitos fundamentales: en 1900 con el Mercedes 35 hp inició la era moderna del automóvil; en 1926, la fusión de Benz & Cie. y Daimler-Motoren-Gesellschaft dio origen oficialmente a Mercedes-Benz.

La marca alemana ha sido pionera en tecnologías de seguridad como el ABS, ESP® y airbags con pretensores, al tiempo que ha redefinido el confort con sistemas inteligentes como MB.OS y MB.DRIVE ASSIST PRO. Su diseño elegante y atemporal ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un ícono de estilo y presencia.

Más que una automotriz, Mercedes-Benz ha influido activamente en la cultura y el estilo de vida global. En el cine, la moda o la arquitectura, sus vehículos representan poder, elegancia y aspiración.

Hoy, con una ofensiva de más de 40 lanzamientos, incluyendo modelos eléctricos e híbridos, Mercedes-Benz reafirma su liderazgo y compromiso con la innovación sostenible.

Con una mirada al pasado y un pie firme en el futuro, la marca continúa siendo sinónimo de progreso y movilidad inteligente.

Tags: #140Años, #AutosDeLujo, #DiseñoElegante, #HíbridosYElectricos, #InnovaciónAutomotriz, #LiderazgoGlobal, #MercedesBenz, #MovilidadSostenible, #SeguridadAlVolante, #TecnologíaMB