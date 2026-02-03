Chevrolet Captiva PHEV transforma la movilidad cotidiana familiar

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 03/02/2026

Una SUV enchufable eficiente, espaciosa y fácil de usar como cargar un teléfono celular

La llegada de la Chevrolet Captiva PHEV marca un punto de inflexión para la marca en México. No solo porque se trata de su primer vehículo híbrido enchufable en el país, sino porque aterriza con una propuesta clara, comprensible y muy alineada con la realidad del consumidor mexicano: electrificación sin complicaciones.

Desde el primer contacto, la Captiva PHEV deja claro que su filosofía no es intimidar con tecnología compleja, sino hacerla cotidiana. Cargarla es tan simple como conectar un teléfono celular: basta una toma doméstica, un cargador público o alguno de los más de mil puntos disponibles en redes compatibles. No hay rituales ni configuraciones complejas; se conecta, se carga y listo.

En ciudad, la experiencia es prácticamente la de un vehículo eléctrico. El motor eléctrico toma el protagonismo, entregando una conducción silenciosa, suave y sin vibraciones. Arranques ágiles, tránsito relajado y cero emisiones locales convierten los trayectos urbanos en algo mucho más amable. Aquí la Captiva PHEV demuestra que la electrificación no tiene que ser radical para ser efectiva.

Pero es en carretera donde esta SUV enchufable sorprende. Gracias a la combinación de su motor eléctrico y el propulsor a gasolina, el sistema híbrido administra la energía de forma inteligente para ofrecer una eficiencia sobresaliente. A velocidad constante, el conjunto trabaja a bajas revoluciones, priorizando el ahorro de combustible y reduciendo el esfuerzo mecánico. El resultado es una conducción relajada, ideal para viajes largos, con consumos contenidos y una sensación de autonomía despreocupada.

De hecho, la cifra habla por sí sola: hasta 1,075 kilómetros de autonomía combinada, lo que elimina por completo la ansiedad de rango. En la práctica, se puede circular durante días sin visitar una gasolinera si se aprovechan las recargas eléctricas en casa o en el trabajo. Para quienes buscan electrificación sin renunciar a la libertad de movimiento, este es uno de sus mayores aciertos.

La Captiva PHEV también destaca por su gran espacio interior, uno de los atributos más valorados por las familias mexicanas. La segunda fila es amplia, cómoda y funcional, mientras que la cajuela ofrece 532 litros, expandibles hasta 1,690 litros con los asientos abatidos. Es una SUV pensada para la vida real: carriolas, maletas, bicicletas o el súper caben sin discusiones.

El diseño interior acompaña este enfoque práctico con una cabina moderna y bien resuelta. La pantalla central de 15.6 pulgadas, el cuadro digital y la conectividad permiten controlar funciones clave de manera intuitiva. Todo está orientado a facilitar el uso diario, no a distraer al conductor.

En seguridad, la Captiva PHEV incorpora un paquete robusto de asistencias avanzadas, que refuerzan la confianza al volante tanto en ciudad como en carretera. Frenado automático, alertas de colisión, asistencias de carril y control de crucero adaptativo colocan a esta SUV a la altura de lo que hoy exige el mercado.

En resumen, la Chevrolet Captiva PHEV no intenta ser futurista ni disruptiva; su mérito está en hacer fácil la electrificación, ofrecer eficiencia real en carretera, amplio espacio interior y una experiencia tan simple como conectar un celular. Es una SUV pensada para quienes quieren dar el salto a la movilidad enchufable sin cambiar su estilo de vida

Ficha técnica

Especificación Detalle Tipo SUV híbrida enchufable (PHEV) Motor eléctrico 150 kW (201 hp) Motor a gasolina 78 kW (105 hp) Potencia combinada Sistema híbrido inteligente Torque eléctrico 229 lb-pie Tracción Delantera (FWD) Autonomía combinada Hasta 1,075 km Batería 20.5 kWh Carga rápida Hasta 23 kW (20–100% en 38 min) Modos de manejo ECO, ECO+, Normal, Sport, EV MAX Capacidad de cajuela 532 a 1,690 litros Pantalla central 15.6” Seguridad 6 bolsas de aire + ADAS Versiones LT / Premier Precio México $569,900 – $599,900 MXN

