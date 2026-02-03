[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Chevrolet Captiva PHEV transforma la movilidad cotidiana familiar

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 03/02/2026

Una SUV enchufable eficiente, espaciosa y fácil de usar como cargar un teléfono celular

 

La llegada de la Chevrolet Captiva PHEV marca un punto de inflexión para la marca en México. No solo porque se trata de su primer vehículo híbrido enchufable en el país, sino porque aterriza con una propuesta clara, comprensible y muy alineada con la realidad del consumidor mexicano: electrificación sin complicaciones.

Desde el primer contacto, la Captiva PHEV deja claro que su filosofía no es intimidar con tecnología compleja, sino hacerla cotidiana. Cargarla es tan simple como conectar un teléfono celular: basta una toma doméstica, un cargador público o alguno de los más de mil puntos disponibles en redes compatibles. No hay rituales ni configuraciones complejas; se conecta, se carga y listo.

En ciudad, la experiencia es prácticamente la de un vehículo eléctrico. El motor eléctrico toma el protagonismo, entregando una conducción silenciosa, suave y sin vibraciones. Arranques ágiles, tránsito relajado y cero emisiones locales convierten los trayectos urbanos en algo mucho más amable. Aquí la Captiva PHEV demuestra que la electrificación no tiene que ser radical para ser efectiva.

Pero es en carretera donde esta SUV enchufable sorprende. Gracias a la combinación de su motor eléctrico y el propulsor a gasolina, el sistema híbrido administra la energía de forma inteligente para ofrecer una eficiencia sobresaliente. A velocidad constante, el conjunto trabaja a bajas revoluciones, priorizando el ahorro de combustible y reduciendo el esfuerzo mecánico. El resultado es una conducción relajada, ideal para viajes largos, con consumos contenidos y una sensación de autonomía despreocupada.

De hecho, la cifra habla por sí sola: hasta 1,075 kilómetros de autonomía combinada, lo que elimina por completo la ansiedad de rango. En la práctica, se puede circular durante días sin visitar una gasolinera si se aprovechan las recargas eléctricas en casa o en el trabajo. Para quienes buscan electrificación sin renunciar a la libertad de movimiento, este es uno de sus mayores aciertos.

La Captiva PHEV también destaca por su gran espacio interior, uno de los atributos más valorados por las familias mexicanas. La segunda fila es amplia, cómoda y funcional, mientras que la cajuela ofrece 532 litros, expandibles hasta 1,690 litros con los asientos abatidos. Es una SUV pensada para la vida real: carriolas, maletas, bicicletas o el súper caben sin discusiones.

El diseño interior acompaña este enfoque práctico con una cabina moderna y bien resuelta. La pantalla central de 15.6 pulgadas, el cuadro digital y la conectividad permiten controlar funciones clave de manera intuitiva. Todo está orientado a facilitar el uso diario, no a distraer al conductor.

En seguridad, la Captiva PHEV incorpora un paquete robusto de asistencias avanzadas, que refuerzan la confianza al volante tanto en ciudad como en carretera. Frenado automático, alertas de colisión, asistencias de carril y control de crucero adaptativo colocan a esta SUV a la altura de lo que hoy exige el mercado.

En resumen, la Chevrolet Captiva PHEV no intenta ser futurista ni disruptiva; su mérito está en hacer fácil la electrificación, ofrecer eficiencia real en carretera, amplio espacio interior y una experiencia tan simple como conectar un celular. Es una SUV pensada para quienes quieren dar el salto a la movilidad enchufable sin cambiar su estilo de vida

Ficha técnica

Especificación Detalle
Tipo SUV híbrida enchufable (PHEV)
Motor eléctrico 150 kW (201 hp)
Motor a gasolina 78 kW (105 hp)
Potencia combinada Sistema híbrido inteligente
Torque eléctrico 229 lb-pie
Tracción Delantera (FWD)
Autonomía combinada Hasta 1,075 km
Batería 20.5 kWh
Carga rápida Hasta 23 kW (20–100% en 38 min)
Modos de manejo ECO, ECO+, Normal, Sport, EV MAX
Capacidad de cajuela 532 a 1,690 litros
Pantalla central 15.6”
Seguridad 6 bolsas de aire + ADAS
Versiones LT / Premier
Precio México $569,900 – $599,900 MXN

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Desde March Madness: GMC HUMMER EV SUV 2024

El nuevo anuncio se centra en la capacidad revolucionaria del nuevo SUV y las características de HUMMER EV, que ofrece suspensión con modo de extracción y dirección CrabWalk. “Los vehículos…

Leer más »

INFINITI anuncia cambios organizacionales en su división Américas

INFINITI anunció dos cambios directivos en su división Américas para apoyar e impulsar el compromiso de la marca con la experiencia del cliente. • Mike Colleran es nombrado Vicepresidente de INFINITI…

Leer más »

Jaguar Land Rover México inaugura su nueva distribuidora en Torreón

Jaguar Land Rover México inauguró su nueva distribuidor Jaguar Land Rover Laguna, en Torreón Coahuila. La agencia está a cargo de Grupo Surma, que ofrecerá la atención más personalizada en…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Mazda festeja 20 años en México con grandes retos • Licitan 41 bloques y sólo colocan tres en Telecom • Santander completa migración digital total a la nube

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Nuevo Clase S, referente tecnológico

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Chevrolet Captiva PHEV transforma la movilidad cotidiana familiar! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49954/chevrolet-captiva-phev-transforma-la-movilidad-cotidiana-familiar/