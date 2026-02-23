Nissan 2025: México, el salvavidas de un gigante

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 23/02/2026

Cómo la planta de Aguascalientes se convirtió en al fortaleza operativa que sostiene la rentabilidad de Nissan a nivel global.

El año 2025 ha sido para Nissan Motor Co. que dirige el Méxicano Iván Espinosa, un ejercicio de “purificación” financiera y resiliencia operativa. Mientras la firma japonesa ejecutaba una de las reestructuraciones más agresivas de su historia moderna —marcada por el reequilibrio de su alianza con Renault y un repliegue estratégico en Asia—, un fenómeno singular emergía en el hemisferio occidental: México se consolidaba como el pulmón financiero y el motor de manufactura que mantuvo a flote la rentabilidad global de la compañía. La dicotomía es clara: mientras Nissan sufría en China, en Aguascalientes se celebraba el liderazgo.

La noticia que dominó los estados financieros de 2025 fue la culminación del reequilibrio de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Al reducir Renault su participación al 15%, Nissan finalmente recuperó su autonomía política. Sin embargo, esta “liberación” no fue gratuita. Los analistas de la industria observaron con lupa cómo Nissan registró una contribución negativa de 2,300 millones de euros a los resultados consolidados de su socio en el primer semestre del 2025, derivado de ajustes contables masivos y la transferencia de acciones a un fideicomiso francés.

Este movimiento convirtió a Nissan en la “caja chica” de la transición eléctrica europea. Al recomprar sus propias acciones del fideicomiso para recuperar soberanía, Nissan inyectó miles de millones de euros en Renault, capital que su socio francés utilizó para fundar Ampere. Para los expertos, este fue un movimiento pragmático pero arriesgado: Nissan compró su independencia con el efectivo que sus plantas más eficientes, como las mexicanas, generaban día con día.

El Contraste: La Agonía en China vs. el Triunfo en México

La investigación a fondo de los resultados de 2025 revela una empresa que vive dos realidades opuestas. En China, Nissan enfrentó lo que muchos analistas llaman el “abismo del ICE” (motor de combustión interna). La velocidad de adopción de vehículos eléctricos locales y la guerra de precios desatada por marcas como BYD erosionaron los márgenes de Nissan en el gigante asiático, provocando cierres de líneas y una revisión a la baja de las proyecciones de ventas.

En el extremo opuesto del espectro se encuentra México. En 2025, Nissan Mexicana no solo mantuvo su corona, sino que la pulió hasta alcanzar una participación de mercado del 19%. La estrategia de “Valor sobre Volumen” de la matriz japonesa encontró en el mercado mexicano su laboratorio perfecto. Con la tecnología e-POWER como punta de lanza, Nissan logró convencer al consumidor latinoamericano de que la electrificación no requiere de cables, capitalizando una infraestructura de carga aún incipiente. Las ventas en diciembre de 2025, superando las 29,200 unidades, fueron el testimonio de una marca que, a diferencia de lo que ocurre en China, aquí es parte del tejido cultural y económico.

Aguascalientes: El Centro de Gravedad Operativo

La reestructuración global dictaba que Nissan debía concentrar su producción en centros de alta eficiencia. Aguascalientes (Plantas A1 y A2) respondió al llamado operando a casi el 90% de su capacidad instalada. Mientras otras regiones del mundo sufrían por la subutilización de activos, México se convirtió en el hub exclusivo para surtir a más de 80 mercados.

La planta de Aguascalientes dejó de ser vista únicamente como una sede de bajo costo para transformarse en un centro de alta tecnología. Las inversiones en la localización de componentes y el ensamblaje de sistemas de propulsión eléctrica permitieron que la operación mexicana se autofinanciara a través de NR Finance, el brazo crediticio de la marca que, en 2025, reportó índices de penetración y rentabilidad superiores al promedio mundial. Para Nissan, México dejó de ser una región de apoyo para convertirse en el “Fortín Operativo” que compensó las pérdidas en las geografías en crisis.

La Opinión de los Expertos: ¿Hacia dónde va el motor?

Los analistas financieros mantienen una postura cautelosa. El plan de reestructura ha sido exitoso en limpiar el balance y estabilizar la relación con Renault, pero advierten que Nissan ha gastado gran parte de su liquidez en recompras de acciones. El desafío para 2026 será demostrar que la autonomía ganada se traduce en productos que puedan competir con la ofensiva tecnológica china.

Sin embargo, el consenso es unánime respecto a la importancia de la manufactura mexicana. Expertos de firmas como Morgan Stanley señalan que Nissan es hoy una empresa más pequeña, pero más sana, y que esa salud depende críticamente de la estabilidad en Norteamérica.

Ahora es un competidor independiente

Nissan cierra el 2025 con una identidad renovada. Ha pasado de ser el socio minorizado en una alianza desigual a ser un competidor independiente que sabe dónde están sus fortalezas. El éxito en México ha sido el contrapeso necesario para la dolorosa retirada en otros mercados. Al final de esta reestructura, Nissan nos enseña una lección de supervivencia industrial: en tiempos de tormenta global, no hay mejor refugio que una base de manufactura eficiente y una lealtad de mercado inquebrantable como la que ha construido en suelo mexicano.

Fortaleza y debilidades

Mientras México operó como el “pulmón” de liquidez y eficiencia, las otras regiones obligaron a la marca a ejecutar cierres de plantas y recortes de plantilla.

KPI Comparativos: Nissan Global 2025

Indicador (KPI) México (LaFortaleza) China (El Abismo) EE. UU. (El Desafío) Participación de Mercado 18% – 19% (Líder indiscutible) ~6.5% (En caída libre frente a BYD) ~6.2% (Bajo presión de inventarios) Ventas Anuales 274,461 unidades (+7.6% vs 2024) < 750,000 unidades (-12% anual) ~900,000 unidades (Estancamiento) Uso de Capacidad Instalada ~90% (Aguascalientes a tope) < 50% (Cierre de 1 planta y recortes) ~65% (Ajustes de producción) Rentabilidad Operativa Alta / Positiva (Caja de flujo neto) Negativa (Guerra de precios extrema) Baja (Altos incentivos de venta) Tecnología Estrella e-POWER (Éxito masivo) EV Locales (Nissan llega tarde) Pick-ups y SUVs (Competencia feroz) Rol Estratégico Hub Global. Surtido a 80 países. Mercado de Defensa. Supervivencia. Mercado de Volumen. Reorientación.

Puntos:

México, el “Salvavidas”: Fue la única región donde Nissan no solo no perdió dinero, sino que incrementó su volumen y participación, compensando el déficit de flujo de caja generado por la reestructura de la Alianza con Renault. China y el “Efecto BYD”: La pérdida de mercado en China es el mayor riesgo para Nissan. Las marcas locales eléctricas han erosionado el margen de Nissan, forzando a la compañía a consolidar sitios de producción y recortar 9,000 empleos a nivel global. La Recompra de Acciones: Nissan gastó gran parte de su liquidez en 2025 recomprando sus propias acciones de manos de Renault. Expertos señalan que esto le dio “libertad política”, pero le quitó “músculo tecnológico” para competir en China. Consolidación Industrial: Al cierre de 2025, Nissan anunció la consolidación de 7 sitios de producción en el mundo. México fue la única geografía que no recibió recortes, sino que aumentó su importancia como centro de exportación para Norte y Sudamérica.

Desempeño Regional de Nissan

Mercado Unidades Vendidas (2025) Variación vs. 2024 Estatus Estratégico México 274,461 +7.6% Líder de Mercado. Récord de 15 años. China ~750,000 -12.0% En Crisis. Guerra de precios con marcas chinas. Estados Unidos 926,153 +0.2% ➡️ Estancado. Sostenido por SUVs y Pick-ups. Global ~3,200,000 -4.4% En Reestructura. Recorte de 9,000 empleos.

