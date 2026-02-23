Holograma Exento híbridos CDMX 2026: nueva vigencia oficial

Autor: Editor De Contenidos | 23/02/2026
La verificación vehicular para autos híbridos eléctricos cambia de 8 a 6 años con opción de renovación
A partir del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria 2026, el holograma Exento para vehículos híbridos eléctricos (HEV) en la Ciudad de México tendrá una vigencia inicial de seis años. Al concluir este periodo, los propietarios podrán solicitar una renovación adicional por seis años, alcanzando hasta 12 años totales conforme a la normativa vigente.
La actualización fue confirmada por Toyota de México como parte de la modificación regulatoria en CDMX y la Zona Metropolitana del Valle de México.
¿Qué cambió en el holograma Exento?
|Concepto
|Antes de 2026
|A partir de 2026
|Vigencia inicial
|8 años
|6 años
|Renovación
|No especificada
|6 años adicionales
|Vigencia total posible
|8 años
|Hasta 12 años
|Beneficios de circulación
|Se mantienen
|Se mantienen
¿Se mantienen los beneficios para híbridos en CDMX?
Sí. La modificación solo afecta la vigencia del holograma Exento.
No cambia los beneficios de movilidad para autos híbridos eléctricos en CDMX ni afecta constancias emitidas bajo programas anteriores.
