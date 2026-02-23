[Últimas noticias]

Honda Civic Hybrid 2026 conquista a Edmunds

Autor: Editor De Contenidos | 23/02/2026

El sedán híbrido que redefine eficiencia y deportividad

El Honda Civic Hybrid 2026 vuelve a colocarse en la cima del segmento al obtener el prestigioso Edmunds Top Rated Car Award 2026, un reconocimiento reservado para los vehículos más completos del mercado.

Más que un premio, es una validación global: diseño deportivo, seguridad líder en su clase y una experiencia de manejo que equilibra eficiencia de combustible con dinamismo real.

Impulsado por la cuarta generación del sistema híbrido de dos motores, el Civic Hybrid 2026 entrega una conducción suave, potente y sofisticada, sin sacrificar espacio ni confort.

Para Honda México, este galardón consolida su liderazgo en autos híbridos 2026 y confirma que el Civic no solo evoluciona: domina.

En un mercado donde la electrificación avanza aceleradamente, el Civic Hybrid demuestra que eficiencia y emoción pueden coexistir en un mismo sedán.

