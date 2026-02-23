Arranca producción del Nissan Versa 2026

Autor: Editor De Contenidos | 23/02/2026

El sedán más vendido en México inicia fabricación en Aguascalientes y supera 8 millones de unidades producidas.

El inicio de producción del nuevo Nissan Versa marca un momento clave para la industria automotriz mexicana en 2026. El sedán más vendido en México, con más de un millón de unidades comercializadas desde su lanzamiento, se renueva en diseño, tecnología y seguridad, reafirmando su liderazgo en el mercado nacional y su peso estratégico dentro del portafolio global de Nissan Mexicana.

La planta A1 de Aguascalientes alcanzó el hito de ocho millones de vehículos manufacturados, consolidándose como uno de los complejos industriales más eficientes y automatizados del país. Con una producción promedio anual de 272 mil unidades y un ritmo de ensamble de un vehículo cada 46 segundos (considerando A1 y A2), el complejo refleja la solidez operativa que distingue a México como hub estratégico de manufactura automotriz.

Más de 4,800 colaboradores y 104 proveedores mexicanos participan en la fabricación del Nissan Versa 2026, fortaleciendo la cadena de suministro nacional y el ecosistema industrial del Bajío. Además, la integración con la planta Powertrain, especializada en la producción de motores, refuerza la capacidad tecnológica y la competitividad del país en un entorno global cada vez más exigente.

El arranque de este modelo no solo representa la evolución de un vehículo icónico para millones de mexicanos; también confirma el papel de México como pieza clave en la estrategia de largo plazo de la marca japonesa, impulsando innovación, calidad y desarrollo industrial en una nueva etapa para el mercado automotriz 2026.

