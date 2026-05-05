Kia Sonet 2027 llega a México con más tecnología, seguridad total y nueva versión automática desde entrada

Autor: Editor De Contenidos | 05/05/2026

Kia refuerza su apuesta en el segmento SUV con más equipamiento, conectividad avanzada y mayor accesibilidad para el mercado mexicano.

La industria automotriz en México vive una transformación acelerada, y Kia busca mantenerse al frente con el lanzamiento de la nueva Kia Sonet 2027, un modelo que evoluciona para responder a un consumidor cada vez más exigente en tecnología, seguridad y confort.

Más que una simple actualización, la Sonet 2027 representa un movimiento estratégico dentro del segmento de las SUVs compactas, uno de los más competidos del mercado nacional. La marca coreana no solo mejora su propuesta de valor, sino que redefine lo que se espera en un vehículo de entrada.

En diseño, la Sonet conserva su identidad bajo la filosofía “Opposites United”, incorporando nuevas combinaciones bitono que refuerzan su carácter urbano y moderno. Estas opciones permiten una mayor personalización, alineándose con las tendencias de un público joven que busca diferenciarse.

El verdadero salto se encuentra en el interior. Las versiones EX y SX integran ahora un sistema de doble pantalla de 10.25 pulgadas, combinando clúster digital y sistema de infoentretenimiento, además de conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Este enfoque tecnológico coloca a la Sonet como una de las SUVs más avanzadas dentro de su categoría.

En materia de seguridad, Kia apuesta por democratizar el equipamiento al incluir sensores de estacionamiento delanteros y traseros en todas las versiones, un diferenciador clave en su segmento. A esto se suma un paquete completo que incluye seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y asistencias avanzadas de conducción en versiones superiores.

Uno de los cambios más relevantes es la introducción de la nueva versión LX IVT, que por primera vez permite acceder a una transmisión automática desde la versión base. Esta decisión responde directamente a la preferencia creciente del mercado mexicano por vehículos automáticos, ampliando significativamente el atractivo del modelo.

Bajo el cofre, mantiene el motor 1.5 litros de 113 caballos de fuerza, con un enfoque en eficiencia que alcanza hasta 18.03 km/l en versiones con transmisión IVT, posicionándose como una opción equilibrada entre desempeño y consumo.

En un entorno altamente competitivo, donde participan modelos como Toyota Raize, Chevrolet Groove y MG ZS, la nueva Sonet busca diferenciarse mediante una combinación sólida de tecnología, seguridad y valor.

Con precios que arrancan en los $398,400 pesos, la Kia Sonet 2027 no solo se posiciona como una opción accesible, sino como una de las más completas dentro de su categoría, reafirmando el compromiso de Kia con el mercado mexicano.

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