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Mazda estrena nueva imagen y logo en México

Autor: Editor De Contenidos | 04/05/2026

La marca japonesa inicia una nueva era con un diseño minimalista, moderno y enfocado en el entorno digital, debutando en la nueva CX-5 2026.

Mazda de México inicia una nueva era con el estreno de su nueva imagen y logotipo

Mazda de México marca el inicio de una nueva etapa en su historia con la implementación oficial de su renovada identidad de marca a partir del 1 de mayo. Este cambio representa no solo una evolución estética, sino también una declaración de futuro que mantiene vivo el espíritu desafiante que ha definido a la compañía a lo largo de los años.

La nueva imagen fue presentada originalmente en octubre de 2025 durante el Japan Mobility Show, donde la firma japonesa mostró al mundo un rediseño que respeta su legado, pero que apuesta por la modernidad. El nuevo símbolo conserva la esencia del logotipo introducido en 1997, en el que la letra “M” se fusionaba con formas que evocaban alas en vuelo, simbolizando crecimiento, innovación y progreso.

Ahora, esta evolución visual adopta un enfoque minimalista, con líneas más limpias y estilizadas que buscan adaptarse a las exigencias del mundo digital. Este rediseño mejora la visibilidad en pantallas y dispositivos, alineándose con las tendencias actuales de diseño automotriz y branding global.

Además del símbolo, Mazda introduce un logotipo tipográfico renovado con la palabra “MAZDA”, utilizando la fuente Mazda Type, que destaca por su estilo moderno, preciso y elegante. Este nuevo enfoque permite que el nombre de la marca tenga presencia independiente en distintos elementos, sin necesidad de acompañarse siempre del emblema tradicional.

Uno de los primeros modelos en incorporar esta nueva identidad es la totalmente nueva Mazda CX-5 2026. En este vehículo, el logotipo se integra tanto en el volante como en la parte trasera, destacando dentro del diseño Kodo, que continúa evolucionando para ofrecer una estética más refinada y reconocible incluso a distancia.

Mazda ha señalado que tanto la imagen anterior como la nueva convivirán durante un periodo de transición. La implementación será progresiva en productos, distribuidores, centros de servicio y oficinas, asegurando una adopción gradual en todos sus puntos de contacto.

Con este cambio, la marca reafirma su compromiso con la innovación y su filosofía centrada en el conductor, manteniendo como eje principal la emoción de manejar. Mazda continúa apostando por enriquecer la vida de las personas a través de experiencias automotrices que conecten con el lado humano.

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