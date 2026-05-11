GAC GS7 PHEV: Nueva Era de la Electrificación

Autor: Editor De Contenidos | 11/05/2026

GAC México ha anunciado oficialmente el inicio de una transformación estratégica en el mercado automotriz nacional con el lanzamiento del GS7 PHEV. Presentado el 6 de mayo de 2026, este modelo es el primer SUV híbrido enchufable de la marca en el país, representando un paso firme hacia la electrificación y su consolidación en segmentos premium.

Desde el exterior, el GS7 PHEV destaca por un diseño robusto, limpio y elegante que evoca a los vehículos de alta gama. Su silueta posee una presencia sólida, acentuada por una firma lumínica tecnológica que utiliza faros LED de alta precisión con matriz avanzada y una barra frontal continua. Estas dimensiones y proporciones lo posicionan como una opción sumamente competitiva y espaciosa dentro de su categoría.

En el interior, el enfoque principal es el bienestar absoluto de los ocupantes. El habitáculo cuenta con acabados sofisticados en piel nappa y asientos delanteros con funciones de masaje, ventilación y calefacción. Destaca la inclusión de una segunda fila reclinable que también integra masaje y descansa pantorrillas, elevando la experiencia de viaje a un nivel superior de relajación y calidad percibida.

Respecto a su desempeño, el SUV utiliza una plataforma optimizada para la electrificación que equilibra eficiencia, espacio y potencia. Su sistema híbrido de nueva generación permite un manejo puramente eléctrico en ciudad y tracción integral para mayor control en carretera. Lo más impresionante es su autonomía combinada, la cual supera los 1,000 kilómetros, garantizando trayectos largos con un balance sobresaliente entre rendimiento y consumo.

Con conectividad avanzada y un robusto paquete de seguridad de alto nivel, el GS7 PHEV simboliza la evolución de GAC hacia un lujo que va más allá de lo convencional. La preventa oficial iniciará este 14 de mayo a través de toda su red de distribuidores.

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¡La nueva era de la electrificación ya está aquí!

Presentamos el nuevo GAC GS7 PHEV, nuestro primer SUV híbrido enchufable en México. Un vehículo que redefine el lujo y la tecnología con un diseño robusto y elegante que no pasa desapercibido.

¿Qué lo hace único?

Autonomía sin límites: Más de 1,000 km de autonomía combinada para que nada te detenga.

Más de 1,000 km de autonomía combinada para que nada te detenga. Confort de primer nivel: Interior en piel nappa, asientos con masaje, ventilación y calefacción.

Interior en piel nappa, asientos con masaje, ventilación y calefacción. Experiencia VIP: Segunda fila reclinable con masaje y descansa pantorrillas.

Segunda fila reclinable con masaje y descansa pantorrillas. Desempeño inteligente: Sistema híbrido de nueva generación con tracción integral.

¡La preventa inicia este 14 de mayo!. Acércate a tu distribuidor GAC más cercano y sé de los primeros en conducir el futuro.

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