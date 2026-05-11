[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

GAC GS7 PHEV: Nueva Era de la Electrificación

Autor: Editor De Contenidos | 11/05/2026

GAC México ha anunciado oficialmente el inicio de una transformación estratégica en el mercado automotriz nacional con el lanzamiento del GS7 PHEV. Presentado el 6 de mayo de 2026, este modelo es el primer SUV híbrido enchufable de la marca en el país, representando un paso firme hacia la electrificación y su consolidación en segmentos premium.

Desde el exterior, el GS7 PHEV destaca por un diseño robusto, limpio y elegante que evoca a los vehículos de alta gama. Su silueta posee una presencia sólida, acentuada por una firma lumínica tecnológica que utiliza faros LED de alta precisión con matriz avanzada y una barra frontal continua. Estas dimensiones y proporciones lo posicionan como una opción sumamente competitiva y espaciosa dentro de su categoría.

En el interior, el enfoque principal es el bienestar absoluto de los ocupantes. El habitáculo cuenta con acabados sofisticados en piel nappa y asientos delanteros con funciones de masaje, ventilación y calefacción. Destaca la inclusión de una segunda fila reclinable que también integra masaje y descansa pantorrillas, elevando la experiencia de viaje a un nivel superior de relajación y calidad percibida.

Respecto a su desempeño, el SUV utiliza una plataforma optimizada para la electrificación que equilibra eficiencia, espacio y potencia. Su sistema híbrido de nueva generación permite un manejo puramente eléctrico en ciudad y tracción integral para mayor control en carretera. Lo más impresionante es su autonomía combinada, la cual supera los 1,000 kilómetros, garantizando trayectos largos con un balance sobresaliente entre rendimiento y consumo.

Con conectividad avanzada y un robusto paquete de seguridad de alto nivel, el GS7 PHEV simboliza la evolución de GAC hacia un lujo que va más allá de lo convencional. La preventa oficial iniciará este 14 de mayo a través de toda su red de distribuidores.

¡La nueva era de la electrificación ya está aquí!

Presentamos el nuevo GAC GS7 PHEV, nuestro primer SUV híbrido enchufable en México. Un vehículo que redefine el lujo y la tecnología con un diseño robusto y elegante que no pasa desapercibido.

¿Qué lo hace único?

  • Autonomía sin límites: Más de 1,000 km de autonomía combinada para que nada te detenga.
  • Confort de primer nivel: Interior en piel nappa, asientos con masaje, ventilación y calefacción.
  • Experiencia VIP: Segunda fila reclinable con masaje y descansa pantorrillas.
  • Desempeño inteligente: Sistema híbrido de nueva generación con tracción integral.

¡La preventa inicia este 14 de mayo!. Acércate a tu distribuidor GAC más cercano y sé de los primeros en conducir el futuro.

Visítanos en: www.gacmotor.mx #GACMexico #GS7PHEV #HibridoEnchufable #Electrificacion #SUVPremium

Tags:

Noticias que te pueden interesar

SEAT celebra sus 20 años en México con el mural de realidad aumentada más grande del mundo

En esta obra urbana se plasman 660 deseos de los mexicanos para generar un cambio positivo en el país SEAT continúa celebrando sus 20 años de presencia en México, en…

Leer más »

Habrá nuevos distribuidores Honda en Monclova y Piedras Negras

Honda de México dio a conocer que se designaron dos nuevos distribuidores de la marca para las ciudades de Monclova y Piedras Negras, en el estado de Coahuila, que comenzarán…

Leer más »

Nissan impulsa la competitividad de sus plantas a nivel mundial

 Nissan aplica los principios de producción sincronizada desde que los clientes solicitan su vehículo en la red de distribuidores de la marca, siguiendo el concepto japonés: Douki Seisan. Y en este…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

Riesgos y rendimientos 1. China acelera su ofensiva automotriz global 2. México enfrenta nueva competencia industrial asiática 3. Riesgos y oportunidades en mercado emergente

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Nissan revoluciona el segmento con la nueva Frontier Pro híbrida enchufable

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: GAC GS7 PHEV: Nueva Era de la Electrificación! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/50655/gac-gs7-phev-nueva-era-de-la-electrificacion/