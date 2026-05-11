El nuevo BMW iX3 redefine la movilidad eléctrica

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 11/05/2026

Revolucionario con autonomía de ochocientos kilómetros y carga ultra rápida avanzada

jbritoa@yahoo.com

La llegada del nuevo BMW iX3 50 xDrive 2027 a México marca un punto de inflexión no solo para la marca bávara, sino para la industria automotriz global. Se trata del primer modelo de producción en serie de la Neue Klasse, una arquitectura diseñada desde cero para la movilidad eléctrica que promete cambiar las reglas del juego en términos de eficiencia, dinámica de manejo y digitalización.

Con un precio sugerido de $1,495,000.00 MXN, este Sports Activity Vehicle (SAV) se posiciona de forma sumamente competitiva, ofreciendo una de las cifras de autonomía más impresionantes del mercado actual: hasta 805 kilómetros bajo el ciclo WLTP con una sola carga. Esta cifra elimina de tajo la “ansiedad de rango”, permitiendo viajes interurbanos largos con la misma confianza que un vehículo de combustión.

El corazón del iX3 es la tecnología BMW eDrive de sexta generación. Los motores eléctricos son ahora más eficientes y compactos, pero la verdadera magia reside en su arquitectura eléctrica de 800V. Esta configuración permite potencias de carga de hasta 400 kW en estaciones de corriente directa, lo que se traduce en paradas mínimas para recuperar energía. La gestión de todo este poder está a cargo del “super cerebro” denominado Heart of Joy, una unidad de mando centralizada que dicta una dinámica de manejo líder en su clase, manteniendo el ADN deportivo que define a BMW.

En el interior, la experiencia de usuario es totalmente futurista gracias al Panoramic iDrive impulsado por el BMW Operating System X. La información se despliega de forma intuitiva a lo largo de la base del parabrisas, permitiendo que el conductor mantenga siempre la vista en el camino mientras interactúa con una interfaz fluida y altamente personalizable. El diseño exterior, por su parte, refleja una estética limpia y moderna, con proporciones de SAV que maximizan el espacio interior sin sacrificar la aerodinámica.

Ficha Técnica: BMW iX3 50 xDrive 2027

Motorización: BMW eDrive de 6ta generación (Dual Motor).

BMW eDrive de 6ta generación (Dual Motor). Tracción: Integral inteligente xDrive.

Integral inteligente xDrive. Autonomía: Hasta 805 km (Ciclo WLTP).

Hasta 805 km (Ciclo WLTP). Arquitectura Eléctrica: 800V.

800V. Potencia de Carga DC: Hasta 400 kW.

Hasta 400 kW. Sistema Operativo: BMW Operating System X.

BMW Operating System X. Precio en México: $1,495,000.00 MXN.

Competencia en México

Tesla Model Y (Long Range/Performance): El rival a vencer en volumen, aunque el iX3 ofrece mayor autonomía y un acabado premium superior. Audi Q4 e-tron: Destaca por su confort, pero queda rezagado en tecnología de carga y rango frente a la Neue Klasse. Mercedes-Benz EQB: Enfocado en la versatilidad familiar, pero con una plataforma menos avanzada que la propuesta de BMW.

Hito histórico: BMW Group

produce dos millones de BEVs

BMW Group ha alcanzado una meta fundamental en su estrategia de electrificación: la producción de su vehículo totalmente eléctrico (BEV) número dos millones. El vehículo del aniversario, un BMW i5 M60 xDrive en color Tanzanite Blue, salió de las líneas de ensamble de la planta de Dingolfing, en Alemania, con destino a un cliente en España.

Este logro subraya el rápido ritmo de expansión de la e-movilidad dentro del grupo. La planta de Dingolfing se ha consolidado como el hogar de la mayor variedad de modelos eléctricos, fabricando desde 2021 el BMW iX, el i5 y el lujoso i7. De hecho, uno de cada seis vehículos eléctricos producidos por el grupo proviene de este sitio.

La clave de este éxito ha sido la estrategia BMW iFACTORY, que permite una producción flexible donde vehículos eléctricos, híbridos y de combustión comparten la misma línea. Para México, esta noticia es relevante, ya que a partir de 2027, la Planta de San Luis Potosí se sumará a esta red global de e-movilidad incorporando la producción de vehículos eléctricos y baterías con una inversión de 800 millones de dólares.

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