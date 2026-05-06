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Kia lanza en México el servicio “59 minutos o gratis” y sacude la postventa automotriz.

Autor: Editor De Contenidos | 06/05/2026

La marca promete mantenimiento exprés sin costo si no cumple el tiempo establecido.

Kia vuelve a desafiar a la industria automotriz en México con el lanzamiento de su nuevo programa de Servicio Express “59 minutos o gratis”, una estrategia que promete transformar la experiencia postventa y elevar la presión sobre otras marcas del sector.

La firma coreana asegura que los servicios de mantenimiento podrán realizarse en menos de una hora y, si el tiempo no se cumple, el servicio será completamente gratis para el cliente. La iniciativa aplicará en mantenimientos específicos para vehículos de combustión, híbridos y eléctricos, incluyendo modelos como el Kia EV6.

El programa contempla inspección multipuntos, revisión de frenos, fluidos, suspensión, llantas, cambio de refacciones originales y hasta lavado y aspirado de cortesía. Además, la marca implementó certificaciones especiales y espacios “Kia Work Hub” para que los clientes puedan trabajar mientras esperan su vehículo.

Con esta apuesta, Kia busca posicionarse como una de las marcas con mejor experiencia postventa en México, en un momento donde el servicio al cliente se ha convertido en uno de los factores decisivos para la compra de un automóvil.

 

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