El nuevo gigante japonés que quiere conquistar el transporte pesado en México.

El nuevo gigante japonés que quiere conquistar el transporte pesado en México.

Autor: Editor De Contenidos | 12/05/2026

El Isuzu Forward 1800 debuta con tecnología Euro VI, 23 toneladas de PBV y enfoque total en eficiencia logística.

La industria del transporte pesado en México entra en una nueva etapa con la llegada del Isuzu Forward 1800, el primer camión 6×2 de la marca japonesa en el país. Diseñado para operaciones de alto rendimiento, este modelo combina potencia, eficiencia y tecnología ambiental para responder a las nuevas demandas del sector logístico.

Con un Peso Bruto Vehicular de 23 toneladas y un motor Isuzu 6HK1-TCS de 271 HP, el nuevo Forward 1800 promete convertirse en una de las apuestas más fuertes para flotillas, transporte regional y operaciones industriales de gran exigencia.

Uno de sus mayores diferenciadores es su tecnología Euro VI, que reduce emisiones contaminantes y mejora el consumo de combustible, una ventaja clave para empresas que buscan optimizar costos operativos sin sacrificar desempeño.

Además, incorpora transmisión Eaton de 8 velocidades, torque de 724 lb-pie y sistemas de seguridad como frenos ABS, bolsa de aire y cámara de reversa de serie, elevando el estándar en seguridad para operadores y empresas transportistas.

El mercado mexicano de carga pesada vive una transformación acelerada y el nuevo Isuzu busca posicionarse como una de las alternativas más competitivas del segmento.

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