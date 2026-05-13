Tercia de ases en la ofensiva de Nissan

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 13/05/2026

Kait, Xtrail y Pathfinder redefinen la movilidad y la versatilidad del conductor

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La industria automotriz en México atraviesa una de las etapas más dinámicas de su historia, donde la preferencia del consumidor se ha volcado de forma definitiva hacia los vehículos utilitarios. En este escenario, Nissan Mexicana ha decidido golpear la mesa con autoridad a través de su concepto “Nissan Reveals”. En su segundo capítulo, titulado “ADN SUV”, la firma japonesa no solo ha renovado sus estandartes, sino que ha introducido una propuesta inédita que promete sacudir el segmento urbano. Con la presentación simultánea del totalmente nuevo Nissan KAIT, y las actualizaciones de X-Trail y Pathfinder, Nissan despliega una tercia de ases diseñada para cubrir cada rincón del mercado nacional.

Nissan KAIT: El nuevo lenguaje urbano.- La gran estrella de la noche fue, sin duda, el Nissan KAIT. Este modelo representa una apuesta fresca y disruptiva, posicionándose como la puerta de entrada al ecosistema SUV de la marca. Diseñado bajo una estética que hereda el dinamismo de los sedanes más exitosos de la casa, pero con la robustez necesaria para la ciudad, el KAIT destaca por su techo flotante y la icónica parrilla V-Motion.

En términos de ingeniería, monta un motor de 1.6 litros que entrega 118 hp, una cifra equilibrada para el tráfico citadino. Sin embargo, su verdadero valor reside en la tecnología. Equipado con una pantalla de 12.3 pulgadas y el sistema ProPILOT Assist, el KAIT democratiza asistencias de conducción que antes estaban reservadas para segmentos superiores. Es un vehículo que entiende a las nuevas generaciones: conectado, seguro y con una personalidad visual inconfundible.

Nissan X-Trail: El equilibrio de la versatilidad.- Para aquellos que buscan un balance entre la aventura de fin de semana y la rutina familiar, la Nissan X-Trail 2026 se presenta como la opción lógica y refinada. Este modelo ha sido un pilar para Nissan, y su renovación refuerza los atributos que la han mantenido en el gusto del público. Con opciones de dos y tres filas de asientos, la X-Trail maximiza el espacio interior sin sacrificar la elegancia.

Su techo panorámico y la integración de las tecnologías Nissan Intelligent Mobility (NIM) aseguran que cada viaje sea una experiencia de confort. Desde el frenado inteligente de emergencia hasta el monitor de visión periférica, la X-Trail 2026 se percibe como un vehículo maduro que prioriza la protección de sus ocupantes. Con un precio que inicia en los 631,900 pesos, se mantiene competitiva frente a una horda de rivales que buscan arrebatarle su corona en el segmento medio.

Nissan Pathfinder: Poder y sofisticación premium.– En la cúspide de esta presentación se encuentra la Nissan Pathfinder 2026. Este modelo es la encarnación del lujo y la capacidad off-road de la marca. Equipada con un motor V6 que genera 270 hp y una transmisión automática de 9 velocidades, la Pathfinder no solo se ve imponente, sino que tiene el desempeño para respaldar su estética.

La versión Platinum 4WD, con un precio de 1,199,900 pesos, ofrece una experiencia premium con acabados de alta calidad y un sistema de tracción integral diseñado para enfrentar terrenos difíciles con absoluta calma. La paleta de colores, incluyendo el nuevo Mineral Turquesa, subraya su carácter exclusivo. Es, en esencia, un vehículo para quienes no están dispuestos a comprometer ni el confort ni la potencia.

Estrategia y futuro del ADN SUV.- Humberto Gómez, director senior de Mercadotecnia en Nissan Mexicana, fue enfático al señalar que el crecimiento de los SUVs no es una moda pasajera, sino un cambio estructural en la movilidad de los mexicanos. Hoy, este segmento representa cerca del 25% de las ventas de la marca en el país, y con este lanzamiento, Nissan busca elevar ese porcentaje.

La estrategia es clara: ofrecer un producto específico para cada etapa de vida. Desde el joven que busca su primer SUV con el KAIT, hasta la familia consolidada que requiere la potencia de una Pathfinder. Nissan no solo está vendiendo autos; está construyendo un ecosistema de movilidad donde la tecnología y el diseño se fusionan bajo un solo ADN. Con esta “tercia de ases”, la marca japonesa asegura su posición de liderazgo y demuestra que su capacidad de evolución es tan vasta como el camino mismo.

A continuación, se detalla la ficha técnica y la competencia principal de los tres modelos que integran la nueva ofensiva de Nissan en el segmento de las SUVs en México:

Nissan KAIT (Inédito SUV Urbano)

Es la nueva puerta de entrada a la familia de SUVs de la marca, enfocado en un público joven y tecnológico.

Motor: 1.6 Litros, 4 cilindros.

1.6 Litros, 4 cilindros. Potencia: 118 hp.

118 hp. Transmisión: CVT de última generación.

CVT de última generación. Tecnología destacada: Pantalla de infoentretenimiento de 12.3″, sistema ProPILOT Assist (conducción asistida) y Nissan Intelligent Mobility.

Pantalla de infoentretenimiento de 12.3″, sistema ProPILOT Assist (conducción asistida) y Nissan Intelligent Mobility. Enfoque: Movilidad urbana eficiente con diseño de techo flotante y parrilla V-Motion.

Competencia en México:

Kia Sonet: Rival directo por dimensiones y enfoque tecnológico.

Rival directo por dimensiones y enfoque tecnológico. Toyota Raize: Competidor fuerte en precio y dimensiones compactas.

Competidor fuerte en precio y dimensiones compactas. Chevrolet Groove: Enfocado en el valor costo-beneficio.

Enfocado en el valor costo-beneficio. MG ZS: Uno de los modelos más vendidos del segmento por su equipamiento.

De acuerdo con la información oficial de Nissan Mexicana para el lanzamiento de su nueva ofensiva SUV, aquí tienes los detalles de precios y versiones para el totalmente nuevo Nissan KAIT 2026:

Precios y Versiones del Nissan KAIT 2026

El Nissan KAIT se posiciona como el SUV de entrada a la marca, destacando por su enfoque tecnológico y diseño urbano.

Versión Precio de Lista (MXN) Transmisión Sense $395,900 Manual (5 vel.) Advance $428,900 CVT de última generación Exclusive $462,900 CVT de última generación

Nissan X-Trail 2026 (Gasolina)

El modelo más versátil de la marca, renovado para mantener su liderazgo en el segmento medio.

Configuración: Opciones de 2 y 3 filas de asientos (5 o 7 pasajeros).

Opciones de 2 y 3 filas de asientos (5 o 7 pasajeros). Seguridad: Paquete completo de Nissan Intelligent Mobility (Frenado inteligente de emergencia, monitor de visión periférica, etc.).

Paquete completo de Nissan Intelligent Mobility (Frenado inteligente de emergencia, monitor de visión periférica, etc.). Equipamiento: Techo panorámico, interiores refinados y conectividad avanzada.

Techo panorámico, interiores refinados y conectividad avanzada. Precio de entrada: $631,900 MXN.

Competencia en México:

Honda CR-V: Su competidor histórico por confiabilidad y espacio.

Su competidor histórico por confiabilidad y espacio. Toyota RAV4: Líder en el segmento, especialmente por sus opciones híbridas.

Líder en el segmento, especialmente por sus opciones híbridas. Mazda CX-5: Enfocada en un manejo más dinámico y acabados premium.

Enfocada en un manejo más dinámico y acabados premium. Kia Sportage: Rival fuerte en diseño disruptivo y tecnología de pantallas duales.

Nissan Pathfinder 2026

El estandarte de lujo, potencia y capacidad fuera del asfalto para familias grandes.

Motor: V6 de 3.5 Litros.

V6 de 3.5 Litros. Potencia: 270 hp.

270 hp. Transmisión: Automática de 9 velocidades (que sustituye a la CVT anterior para mayor torque).

Automática de 9 velocidades (que sustituye a la CVT anterior para mayor torque). Tracción: 4WD inteligente con selector de modos de terreno.

4WD inteligente con selector de modos de terreno. Precio (Versión Platinum 4WD): $1,199,900 MXN.

$1,199,900 MXN. Colores nuevos: Mineral Turquesa (exclusivo para esta actualización).

Competencia en México:

Honda Pilot: Rival directo en capacidad de 8 pasajeros y motorización V6.

Rival directo en capacidad de 8 pasajeros y motorización V6. Toyota Highlander: Enfocada en la eficiencia híbrida y confort familiar.

Enfocada en la eficiencia híbrida y confort familiar. Mazda CX-90: Competidor que apuesta por una arquitectura de lujo superior y motor longitudinal.

Competidor que apuesta por una arquitectura de lujo superior y motor longitudinal. Ford Explorer: El referente americano en potencia y herencia de aventura.

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