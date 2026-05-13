Sector de vehículos pesados muestra fortaleza en abril

Autor: Editor De Contenidos | 13/05/2026

Cifras de ventas y producción confirman una tendencia positiva para la industria

Redacción Visión Automotriz

La industria de vehículos pesados en México ha demostrado una notable capacidad de recuperación y fortalecimiento al cierre del primer cuatrimestre de 2026. Según los datos presentados por la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), el sector reportó indicadores positivos en sus tres pilares fundamentales: ventas al mayoreo, producción y exportación, consolidando su posición como un motor estratégico para la economía nacional.

Durante el mes de abril, las ventas al mayoreo alcanzaron un total de 2,364 unidades, lo que representa un sólido incremento del 19.2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este impulso se vio reflejado tanto en el segmento de carga, que creció un 18.4%, como en el de pasajeros, que registró un avance del 23.5%. En términos acumulados, de enero a abril de 2026, la industria ha logrado colocar 8,860 unidades, un avance del 10.0% frente al mismo periodo de 2025.

El desempeño en las líneas de ensamblaje también mostró cifras vigorosas. La producción nacional de vehículos pesados en abril ascendió a 12,306 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 23.6% respecto al año pasado. Por su parte, la exportación se situó en 10,042 unidades, registrando un alza del 12.0%. Estas cifras reafirman el liderazgo de México como el principal exportador de tractocamiones a nivel mundial y su relevancia estratégica en la cadena de suministro de Norteamérica.

Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de ANPACT, destacó que estos resultados son señales de fortalecimiento ante las acciones implementadas para impulsar la inversión y la infraestructura. Asimismo, la asociación respaldó el Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados, el cual busca acelerar la renovación de flota, mejorar la seguridad vial y promover la adopción de tecnologías más limpias y eficientes.

A pesar de los retos globales, la industria mantiene una perspectiva optimista fundamentada en la integración regional bajo el T-MEC. El fortalecimiento de los proveedores locales y la estabilidad en la demanda de vehículos comerciales pesados son factores determinantes para que el sector siga siendo un referente de competitividad, empleo y desarrollo tecnológico. Con doce plantas de producción en el país, la industria pesada mexicana se prepara para un año de consolidación operativa.

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