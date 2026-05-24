Bailar al son del proteccionismo bilateral • Repliegue automotriz hacia la aldea local • Nissan mexicana piensa en T-MEC acotado

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 24/05/2026

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La narrativa oficial ha echado las campanas al vuelo tras el anuncio del proyecto “De México para México” de General Motors. Desde la óptica gubernamental, el ensamble de 80 mil unidades anuales de los modelos Chevrolet Groove y Aveo en el Complejo de Ramos Arizpe, Coahuila, es un triunfo del contenido nacional y la soberanía productiva. Sin embargo, una lectura financiera y geopolítica rigurosa revela una realidad mucho más alarmante: estamos ante un drástico cambio de timón global que marca el paso de la globalización abierta a una era de mercados internos acotados y proteccionistas.

El verdadero riesgo se esconde en la disparidad de los balances. Mientras General Motors planea inyectar una masiva cantidad superior a los 20 mil millones de dólares en los próximos cinco años para reconvertir y asegurar sus operaciones en Estados Unidos, para México destina la raquítica cantidad de 1 mil millones de dólares. Este abismo en la asignación de capital (CapEx) evidencia que el país ha dejado de ser la joya de la corona para las plataformas de exportación masiva.

Pasar de planificar plantas diseñadas para escalas de más de 200,000 unidades a proyectos optimizados para apenas 80,000 es el síntoma definitivo de un freno de mano estructural. Si este comportamiento se replica en el resto de la manufactura, la señal es nítida: la industria privada ya se está preparando para un Tratado de Libre Comercio (T-MEC) severamente atado o, de plano, desaparecido en la revisión de los próximos años. Este cambio de enfoque representa una grave limitante para la inversión productiva y explica con claridad la falta de un crecimiento económico robusto y sostenido en los últimos siete años.

General Motors de México, bajo la dirección de Francisco Garza Rodríguez, no está haciendo otra cosa que bailar al ritmo del son que le toquen los gobiernos de ambos lados de la frontera. El rendimiento de este proyecto es defensivo: GM busca cumplir con las directrices del “Plan México” de la administración de la Claudia Sheinbaum para la sustitución de importaciones, al tiempo que evita incomodar las presiones políticas de Washington. La inversión, aunque relevante para la estabilidad de Ramos Arizpe, resulta de muy poca monta a nivel global y confirma un repliegue estratégico hacia el proteccionismo.

Pero GM no es la única corporación que debilita los lazos con la mayor economía del mundo. Nissan Mexicana, comandada por Rodrigo Centeno, ha ejecutado un viraje similar. Su producción actual se ha concentrado con fuerza en abastecer el mercado local, Centro y Sudamérica. Modelos clave y camiones ligeros (pick-ups) se producen sin mirar al mercado estadounidense, apostando por una tracción regional con vista hacia el sur y abandonando de facto la agresiva conquista del norte.

El gobierno de México no puede permitirse el lujo de gestionar la política industrial desde la ideología aislacionista. El rendimiento de nuestra economía sigue amarrado de forma umbilical al norte, destino de casi el 80% de nuestras exportaciones totales. El Ejecutivo debe asumir la importancia crucial de esta relación, abandonar los discursos de conflicto sistemático con el gobierno norteamericano y construir alternativas reales y técnicas a los retos aduaneros, laborales y ambientales que hoy congelan los flujos de inversión. Seguir celebrando la reducción del tamaño de nuestras plantas como si fuera una victoria soberana es el camino más rápido hacia el marchitamiento de nuestro músculo manufacturero