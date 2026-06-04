El verde más atrevido regresa: Jeep revive la edición Mojito para los amantes de la aventura.

El verde más atrevido regresa: Jeep revive la edición Mojito para los amantes de la aventura.

Autor: Editor De Contenidos | 04/06/2026

Exclusividad, personalidad y espíritu todoterreno se combinan en las nuevas ediciones limitadas Wrangler Sahara Mojito y JT Mojave Mojito 2026

En una industria donde predominan los tonos sobrios y las propuestas conservadoras, Jeep ha decidido volver a llamar la atención con uno de los colores más icónicos y atrevidos de su historia.

La marca anunció el regreso del exclusivo color verde Mojito a México para los modelos 2026, una apuesta que busca conectar con quienes ven a su vehículo como una extensión de su personalidad y no simplemente como un medio de transporte.

Las nuevas ediciones limitadas Jeep Wrangler Unlimited Sahara Mojito y Jeep JT Mojave Mojito llegan al mercado mexicano con una producción restringida de apenas 65 y 60 unidades, respectivamente, convirtiéndose en piezas destinadas a destacar tanto en la ciudad como fuera del asfalto.

Mucho más que un color

A primera vista, el tono Mojito captura la atención de inmediato.

Sin embargo, Jeep sabe que la exclusividad va más allá de la pintura exterior.

La edición Wrangler Sahara Mojito incorpora elementos distintivos como el toldo eléctrico Sky-Freedom Power Top, gráficos exclusivos inspirados en la herencia de la marca y detalles estéticos que refuerzan su identidad aventurera.

Por su parte, la JT Mojave Mojito adopta una personalidad aún más extrema con una nueva parrilla de siete barras, protección frontal reforzada, estribos Heavy Duty Rock Slider y elementos exclusivos que resaltan su enfoque para la conducción fuera del camino.

La estrategia de Jeep es clara: ofrecer algo diferente en un mercado donde cada vez más consumidores buscan vehículos capaces de reflejar su estilo de vida.

La aventura también evoluciona con tecnología

Aunque el diseño es el principal protagonista de esta edición especial, la tecnología juega un papel fundamental.

Tanto Wrangler como JT incorporan una nueva pantalla táctil de 12.3 pulgadas con el sistema Uconnect 5, una de las plataformas de infoentretenimiento más avanzadas de la marca.

La conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, junto con una interfaz más rápida e intuitiva, demuestra cómo los vehículos todoterreno modernos ya no solo deben ser capaces de conquistar montañas o desiertos, sino también satisfacer las necesidades digitales de una nueva generación de usuarios.

Esta combinación entre aventura y conectividad refleja una tendencia creciente en la industria: los consumidores ya no están dispuestos a elegir entre capacidad y tecnología.

Quieren ambas.

El ADN Jeep permanece intacto

Más allá de las novedades estéticas y tecnológicas, Jeep mantiene intacta la esencia que ha construido durante décadas.

El Wrangler Sahara Mojito equipa un motor turbo de 2.0 litros capaz de entregar 270 caballos de fuerza, mientras que la JT Mojave Mojito apuesta por el reconocido Pentastar V6 de 3.6 litros con 285 caballos.

Ambos modelos conservan las capacidades todoterreno que han convertido a Jeep en una referencia global dentro del segmento 4×4.

En el caso de la JT Mojave, la propuesta va aún más lejos gracias a componentes especializados para conducción extrema, incluyendo amortiguadores FOX, ejes Dana 44, bloqueo de diferencial y sistemas diseñados para enfrentar terrenos desérticos a alta velocidad.

No es casualidad que la marca la denomine el “Rey del Desierto”.

El valor de ser diferente

En un momento donde buena parte de la industria automotriz apuesta por diseños cada vez más parecidos entre sí, Jeep parece haber encontrado una fórmula distinta.

El regreso del color Mojito no es únicamente una cuestión estética.

Representa una declaración de identidad.

Es una forma de recordar que los vehículos también pueden transmitir emociones, aventura y autenticidad.

Para muchos compradores, especialmente aquellos apasionados por el off-road y la cultura Jeep, poseer una edición limitada significa formar parte de una comunidad que valora la libertad, la exploración y la individualidad.

Visión Automotriz

La llegada de las ediciones Mojito confirma que la industria automotriz no solo compite con tecnología, electrificación o conectividad.

También compite por generar emociones.

Y en ese terreno, Jeep parece haber encontrado una fórmula efectiva: combinar herencia, exclusividad y aventura en un producto capaz de destacar en cualquier camino.

Porque algunas veces, para llamar la atención, no hace falta reinventar un vehículo.

Basta con atreverse a pintarlo de verde.

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