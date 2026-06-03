Mazda reinventa la personalidad del MX-5 con un espectacular verde que está robando todas las miradas.

Mazda reinventa la personalidad del MX-5 con un espectacular verde que está robando todas las miradas.

Autor: Editor De Contenidos | 03/06/2026

La marca japonesa presenta una nueva tonalidad para el Mazda MX-5 inspirada en materiales industriales, combinando sofisticación, deportividad y una fuerte conexión con la naturaleza.

Mazda presentó oficialmente el nuevo color Zinc Green Metallic, una tonalidad desarrollada para reforzar la personalidad y presencia del icónico Mazda MX-5. La presentación se realizó durante el Karuizawa Meeting 2026 en Japón, uno de los eventos más importantes para la comunidad de entusiastas del legendario roadster.

El nuevo Zinc Green Metallic destaca por combinar robustez, elegancia y modernidad. Su inspiración proviene del cromato de zinc, un recubrimiento industrial utilizado para mejorar la resistencia y durabilidad de distintos componentes metálicos. Mazda tomó esta referencia técnica para transformarla en una propuesta estética capaz de transmitir carácter y sofisticación.

La nueva pintura ofrece distintas expresiones visuales dependiendo de las condiciones de iluminación. En ambientes con poca luz proyecta una apariencia sólida y poderosa, mientras que bajo iluminación intensa revela reflejos metálicos que resaltan las líneas esculturales características del Mazda MX-5.

Para lograr este efecto, Mazda desarrolló una formulación especial que incorpora partículas metálicas de apariencia azulada cuidadosamente alineadas, generando una profundidad visual única y una presencia más refinada.

La incorporación de Zinc Green Metallic también responde a la demanda de los seguidores de la marca. Mazda ha ofrecido diversas tonalidades verdes a lo largo de su historia, especialmente en distintas generaciones del MX-5, obteniendo una gran aceptación entre clientes y coleccionistas. Ahora, esta nueva interpretación llega por primera vez a la cuarta generación del modelo.

Con esta propuesta, Mazda reafirma su filosofía de diseño centrada en la conexión emocional entre el conductor y el vehículo, ofreciendo una alternativa que combina innovación, diseño y exclusividad.

El nuevo Zinc Green Metallic no solo busca destacar en las calles y carreteras, sino también enriquecer la experiencia de conducción mediante un color capaz de adaptarse a diferentes escenarios, desde paisajes naturales hasta entornos urbanos, convirtiendo cada trayecto en una experiencia visual única.

La llegada de esta nueva tonalidad confirma la apuesta de Mazda por seguir diferenciándose dentro de la industria automotriz mediante detalles que fortalecen la identidad de sus vehículos y generan una conexión más profunda con sus usuarios.

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