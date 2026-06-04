Stellantis acelera en México: logra el mejor mayo de ventas de su historia.

Stellantis acelera en México: logra el mejor mayo de ventas de su historia.

Autor: Editor De Contenidos | 04/06/2026

Ocho meses consecutivos de crecimiento confirman que la competencia en el mercado automotriz mexicano está entrando en una nueva etapa.

En un entorno donde los consumidores cuentan con más opciones que nunca y donde la competencia entre fabricantes se intensifica mes a mes, Stellantis México encontró la fórmula para seguir creciendo.

La compañía registró el mejor mayo de ventas de su historia al comercializar 8,357 unidades, un resultado que representa un crecimiento de 15% respecto al mismo mes del año anterior y que confirma una tendencia positiva que ya suma ocho meses consecutivos.

Más allá de la cifra, el dato refleja una realidad que está transformando el mercado mexicano: las marcas que logran ofrecer productos diferenciados y cubrir múltiples segmentos son las que están ganando terreno.

Ram se convierte en el gran protagonista

Dentro del portafolio de Stellantis, la gran estrella del mes fue Ram.

La marca alcanzó 3,948 unidades comercializadas, registrando el mejor mayo de su historia y un crecimiento de 22% frente al mismo periodo del año pasado.

Particularmente llamativo fue el desempeño de Ram 1200 y Ram 700, modelos que continúan fortaleciendo su posición entre quienes buscan vehículos de trabajo, movilidad empresarial y opciones versátiles para uso cotidiano.

El éxito de estas pickups confirma una tendencia que se mantiene firme en México: los consumidores siguen apostando por vehículos capaces de combinar utilidad, tecnología y eficiencia.

Jeep y Dodge también pisan el acelerador

Jeep mantuvo una evolución positiva con un crecimiento de 11%, impulsado principalmente por Compass, que incrementó sus ventas en 69% frente al mismo mes de 2025.

Por su parte, Dodge sorprendió con uno de los mayores avances del grupo al registrar un crecimiento de 84%, apoyado principalmente por el desempeño de Attitude, modelo que continúa consolidándose dentro del segmento de volumen.

Estos resultados muestran cómo Stellantis ha logrado equilibrar su presencia en diferentes segmentos del mercado, desde pickups y SUV hasta vehículos urbanos.

La batalla ya no es por vender más autos

Durante años el éxito de un fabricante se medía únicamente por el volumen de ventas.

Hoy el escenario es diferente.

La verdadera competencia está en la capacidad de adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores, ofrecer tecnologías relevantes y responder con rapidez a los cambios del mercado.

En ese contexto, el crecimiento sostenido de Stellantis durante ocho meses consecutivos demuestra que su estrategia comercial está encontrando respuesta entre los compradores mexicanos.

Un mercado cada vez más desafiante

El mercado automotriz mexicano vive una de sus etapas más dinámicas.

La llegada de nuevas marcas, la expansión de fabricantes asiáticos y la transformación tecnológica están obligando a todos los jugadores a evolucionar.

Por ello, alcanzar cifras récord no solo representa un logro comercial, sino también una señal de fortaleza competitiva.

Visión Automotriz

Los resultados de mayo muestran que la industria automotriz mexicana sigue moviéndose a gran velocidad.

La pregunta ahora es si Stellantis podrá mantener este ritmo durante la segunda mitad del año o si la creciente competencia obligará a replantear las estrategias del sector.

Por ahora, los números hablan por sí solos: la compañía vive uno de sus mejores momentos en México.

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