Menos delitos, pero más agresivos • EU devuelve a 20 mil operadores mexicanos • Ramos Melo cumple 100 días al frente de CANACAR

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 20/06/2026

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Bajaron 17% los delitos carreteros contra el autotransporte de carga, pero hoy son más violentos y agresivos. Esa es la primera advertencia que dejó Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR, en su balance de 100 días al frente del organismo. La estadística puede mostrar una reducción, pero la realidad en carretera sigue siendo brutal: robos con violencia, extorsiones, abusos de autoridad, operadores vulnerables y familias que todos los días esperan que el conductor regrese vivo a casa.

El balance de Ramos Melo tiene un valor adicional: llegó a la presidencia de CANACAR después de una contienda limpia y con amplio margen. Esa legitimidad le permite hablar con fuerza frente al gobierno, los transportistas y los generadores de carga. Pero también le impone una obligación mayor: convertir el diagnóstico en resultados.

El autotransporte de carga mueve la mayor parte de las mercancías del país. Sin camiones no hay alimentos, medicinas, combustibles, comercio, construcción ni exportaciones. Sin embargo, los operadores siguen trabajando en condiciones difíciles: carreteras deterioradas, falta de paradores seguros, largas esperas en puertos y cruces fronterizos, presiones por el costo del diésel y una inseguridad que no puede medirse sólo con porcentajes.

Uno de los mayores riesgos para los próximos años es la falta de operadores. El déficit actual ronda 96 mil conductores y podría superar los 100 mil si se suman jubilaciones, abandono de la profesión y baja incorporación de jóvenes. A ello se agrega otro golpe: Estados Unidos retiró visas de trabajo a alrededor de 20 mil operadores mexicanos, que fueron devueltos a México, lo que reordena el mercado laboral y presiona la logística fronteriza.

La informalidad es otro frente delicado. Muchos operadores no cuentan con derechos laborales básicos, como afiliación al IMSS, seguridad social, capacitación o condiciones dignas de descanso. CANACAR tiene razón al insistir en la profesionalización, pero el reto será llevar esa exigencia a miles de pequeños transportistas que operan con márgenes estrechos y poca estructura administrativa.

También preocupa el nuevo reglamento que, según el sector, no fue suficientemente consensado con CANACAR. Cuando una autoridad regula sin escuchar a quienes viven la operación diaria, el riesgo es generar costos, distorsiones o cargas imposibles de cumplir. El transporte necesita reglas, pero reglas construidas con datos, diagnóstico técnico y diálogo real.

En sus primeros 100 días, Ramos Melo presentó avances: call center 24 horas, Centro de Alertamiento, CANACAR Protege, programas de capacitación, impulso a paradores seguros, bolsa de trabajo, formación de mujeres operadoras, inglés para conductores y mayor generación de datos.

La propuesta para los próximos meses debe ser clara: seguridad carretera con inteligencia, fiscalías más eficaces, financiamiento para renovar flota, formalización laboral, paradores integrales y defensa técnica ante nuevas regulaciones.

El rendimiento está en una CANACAR más activa y cercana. El riesgo es que la violencia, la informalidad y la falta de operadores alcancen primero al país.

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