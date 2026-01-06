Kia EV4 logra excelencia en seguridad latinoamericana

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 06/01/2026

El sedán y hatchback eléctricos obtienen cinco estrellas en pruebas Latin NCAP.

El nuevo Kia EV4, disponible en versiones sedán y hatchback, se posiciona como uno de los vehículos eléctricos más seguros del mercado latinoamericano tras obtener la máxima calificación de cinco estrellas en las pruebas de Latin NCAP. Este resultado consolida la estrategia de Kia de colocar la seguridad como uno de los pilares centrales de su transición hacia la movilidad eléctrica, sin comprometer diseño, tecnología ni desempeño.

Las pruebas de Latin NCAP evaluaron de manera integral la protección para ocupantes adultos e infantiles, así como la efectividad de los sistemas de asistencia a la conducción. En todos los rubros, el Kia EV4 destacó por su desempeño estructural y por la amplia incorporación de tecnologías ADAS, que incluyen frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, monitoreo de puntos ciegos y control de crucero inteligente, entre otros sistemas diseñados para prevenir accidentes.

El EV4 se construye sobre la arquitectura E-GMP (Electric Global Modular Platform), desarrollada específicamente para vehículos eléctricos. Esta plataforma optimiza la rigidez estructural, mejora la absorción de impactos y permite una distribución eficiente de los componentes, lo que se traduce en mayor estabilidad y protección para los ocupantes. Además, el diseño del vehículo incorpora zonas de deformación programada y una carrocería reforzada con aceros de alta resistencia.

Producido en las plantas de Žilina, Eslovaquia, y Gwangmyeong EVO Plant, Corea, el Kia EV4 combina un diseño exterior moderno y aerodinámico con un enfoque claro en la seguridad integral. Para Kia, este reconocimiento no solo valida su ingeniería, sino que refuerza su compromiso con ofrecer vehículos eléctricos accesibles, avanzados y confiables para los mercados de América Latina.

Con esta calificación, el Kia EV4 se perfila como una referencia en el segmento de eléctricos compactos, demostrando que la electrificación puede ir de la mano con los más altos estándares de protección y tecnología.

