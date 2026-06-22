CANACAR traza nueva ruta para transporte: Ramos

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 22/06/2026

Cien días de Ramos priorizan seguridad, capacitación, infraestructura y competitividad logística nacional

Augusto Ramos Melo, presidente de a Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, abrió una nueva etapa institucional con la presentación del balance de los primeros 100 días de su presidencia. No fue sólo una rueda de prensa. Además de medios de comunicación acudieron integrantes del Consejo Nacional Directivo, miembros de la Cámara, transportistas, representantes del sector y autoridades vinculadas con la agenda pública del transporte. El mensaje fue claro: CANACAR busca pasar de la representación gremial tradicional a una Cámara más técnica, más cercana a sus afiliados y con mayor capacidad de respuesta frente a los retos del país.

El presidente de CANACAR colocó desde el inicio a las personas en el centro del informe. Antes de hablar de cifras, reconoció a mujeres y hombres operadores que recorren carreteras de día y de noche para que las fábricas no se detengan, los anaqueles estén abastecidos y las familias encuentren alimentos, medicinas y productos básicos. “No sólo conducen unidades, conducen a México”, fue la idea que marcó el tono humano del encuentro.

El autotransporte de carga fue presentado como una pieza estratégica de la economía nacional. CANACAR lo definió como columna vertebral de la logística mexicana, por su papel en el movimiento de mercancías vinculadas con hidrocarburos, comercio mayorista y minorista, agricultura, agroindustria, minería y construcción. También se subrayó que más del 80% de las mercancías se moviliza por autotransporte, lo que convierte el estado de las carreteras, los costos logísticos y la seguridad vial en asuntos de competitividad nacional.

En estos primeros 100 días, la administración reportó una agenda intensa: 104 reuniones institucionales y mesas de trabajo, encuentros con dependencias federales como SICT, Secretaría de Economía, FGR, IMSS y ANAM; además de autoridades sectoriales, legisladores y organismos gremiales. También se realizaron 29 reuniones de comisiones y comités especializados, 12 cursos de capacitación, 1,626 personas capacitadas, más de 19 mil notas informativas y 13 nuevos proyectos para mejorar los servicios al autotransporte.

Uno de los ejes más sensibles fue la seguridad carretera. CANACAR informó que, de enero a mayo de 2026, el robo al autotransporte bajó 17% frente al mismo periodo de 2025: pasó de 2,707 a 2,255 casos. Sin embargo, el dato no fue presentado como motivo de celebración plena, porque la mayoría de los robos sigue ocurriendo con violencia: 1,289 casos violentos y 966 sin violencia. La Cámara insistió en que la estadística sólo será positiva cuando se protejan vidas y se reduzca la agresión contra operadores.

Como respuesta, CANACAR fortaleció su call center 24 horas, creó un Centro de Alertamiento y Atención a Víctimas de Delito en Carreteras y puso en marcha CANACAR Protege, plataforma para denuncias anónimas sobre abusos, corrupción, extorsiones y hechos en carretera. La intención es articular información con autoridades federales, estatales y municipales, proteger la identidad de los denunciantes y construir inteligencia útil para combatir delitos que muchas veces no se reportan por miedo.

La infraestructura fue otro punto central. CANACAR advirtió que el deterioro carretero incrementa costos, riesgos y tiempos de operación. Se señaló que una tercera parte de la red carretera federal libre de peaje se encuentra en condiciones no óptimas y que la SICT tiene como meta elevar este indicador al 80% hacia 2030. Para el sector, cada bache, fisura o tramo dañado representa más combustible, más desgaste, más riesgo y menor eficiencia logística.

También se abordó el déficit de operadores. CANACAR advirtió que el problema es mundial y que México enfrenta un reto creciente por envejecimiento laboral, jubilaciones y baja incorporación de jóvenes. El informe señaló que 30% de los operadores tiene más de 55 años y sólo 13% es menor de 25. Además, se destacó la necesidad de sumar mujeres al sector: de 711 mil licencias federales registradas en el primer semestre de 2026, apenas 1% corresponde a mujeres.

En materia institucional, la Cámara anunció una ruta de modernización: más datos, más estadística, convenios con instituciones técnicas, una plataforma de capacitación, CANACAR Data, encuestas permanentes de satisfacción y una estrategia para profesionalizar a transportistas formales. También se reportaron más de 600 citas gestionadas ante la SICT para exámenes médicos de operadores, sin costo adicional para afiliados.

Los primeros 100 días no resuelven los problemas estructurales del autotransporte, pero sí dibujan una agenda: seguridad, infraestructura, capacitación, formalidad, datos y coordinación con gobierno. El mensaje final fue de unidad. Si el autotransporte avanza, México se mueve con más fuerza.

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