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Geely acelera ventas y consolida expansión

Autor: Editor De Contenidos | 01/07/2026

Geely Auto México vive uno de sus momentos más sólidos desde su llegada al país. Entre enero y mayo de 2026, la marca comercializó 19,018 vehículos, cifra que representa un crecimiento de 279.5% frente a las 5,012 unidades registradas en el mismo periodo de 2025. Sólo en mayo alcanzó 4,230 unidades, con un avance de 295.3% anual.

El resultado confirma que Geely dejó de ser una marca emergente para convertirse en un jugador relevante dentro del mercado mexicano. Su crecimiento se explica por una combinación de precio, tecnología, diseño, seguridad, equipamiento y una gama cada vez más amplia.

Uno de los pilares es Emgrand, que acumuló 7,931 unidades entre enero y mayo, contra 1,864 del año anterior. En mayo vendió 1,938 unidades, consolidándose como una alternativa fuerte en sedanes por su relación valor-precio.

La electrificación también empieza a pesar. El EX5 EM-i, híbrido enchufable, registró 3,872 unidades en los primeros cinco meses del año y 838 en mayo, reflejando el interés del consumidor mexicano por opciones más eficientes.

A ello se suman EX2, con 2,894 unidades; Coolray, con 2,316; además de Cityray, Monjaro, Okavango, Starray y EX5. Con esta gama, Geely atiende distintos perfiles: sedanes, SUV y vehículos electrificados.

El reto ahora será sostener ese ritmo, fortalecer su red y convertir el crecimiento en confianza de largo plazo.

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