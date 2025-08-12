[Últimas noticias]

Porsche presenta el 911 GT3 R optimizado

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 12/08/2025

Mejoras aerodinámicas, chasis refinado y nuevas soluciones técnicas

 

 

Porsche ha revelado la evolución de su exitoso 911 GT3 R, preparado para competir en la temporada 2026 de la categoría GT3. Esta nueva versión incorpora mejoras clave en aerodinámica, chasis y equipamiento, orientadas a ofrecer mayor estabilidad, facilidad de manejo y rendimiento para pilotos profesionales y amateurs.

Desde su lanzamiento en 2023, el 911 GT3 R ha acumulado más de 500 participaciones en carreras, 420 podios y títulos destacados como el Campeonato del Mundo GT3 no oficial en el Intercontinental GT Challenge, así como victorias en las 24 Horas de Le Mans y en el IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Entre las novedades más visibles destacan las salidas de ventilación adicionales en las aletas delanteras y un alerón trasero con soportes tipo “cuello de cisne” equipado con flap Gurney, que optimizan la carga aerodinámica y el equilibrio del vehículo en frenada y aceleración. La cinemática mejorada del eje delantero reduce el hundimiento, mientras que el ajuste del eje trasero aumenta el efecto anti-squat, mejorando la distribución dinámica del peso.

El modelo incorpora también mejoras funcionales solicitadas por equipos clientes, como refrigeración adicional para la dirección asistida, rodamientos cerámicos más duraderos y un sistema de registro de datos con conexión USB rápida. Además, varios paquetes opcionales ahora vienen de serie, incluyendo sensores de altura, cámaras, sistema de hidratación y equipos para pit lane.

La motorización se mantiene: un bóxer de seis cilindros y 4.2 litros con hasta 565 HP, dependiendo del Balance of Performance. Porsche ofrecerá kits de actualización para aproximadamente 60 unidades del GT3 R actual, permitiendo a los clientes adaptar sus autos existentes.

El debut en pista del nuevo modelo durante las 12 Horas de Spa-Francorchamps en abril fue exitoso, logrando un segundo lugar general. Con estas mejoras, Porsche busca consolidar el dominio de su GT3 R en los campeonatos internacionales de resistencia.

