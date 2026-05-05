La Nissan Frontier V6 PRO-4X conquista la Ruta del Oso en México

Autor: Editor De Contenidos | 05/05/2026

Nissan demuestra su poder 4×4 en una travesía extrema de 650 km entre montañas, ríos y terrenos desafiantes.

La Nissan Frontier V6 PRO-4X no solo es una pick-up, es una declaración de capacidad en condiciones reales. En la exigente travesía de La Ruta del Oso, esta camioneta de Nissan se posiciona como el vehículo oficial de soporte, demostrando su verdadero potencial en uno de los escenarios más desafiantes del país.

A lo largo de un recorrido de más de 650 kilómetros, partiendo desde la Ciudad de México hasta Peña de Bernal, la experiencia reúne a riders que enfrentan rutas que combinan asfalto, terracería, montañas, ríos y caminos técnicos. No es una rodada cualquiera: es una prueba real donde solo los vehículos más capaces logran destacar.

En este contexto, la Nissan Frontier V6 PRO-4X asume un papel clave. No solo guía y cierra la caravana, sino que también brinda soporte logístico durante toda la travesía, transportando equipo, suministros y acompañando cada etapa del recorrido con precisión y confiabilidad.

Su sistema de tracción 4×4 con selección electrónica permite adaptarse a cualquier terreno en segundos, mientras que el bloqueo de diferencial y el selector de modos de manejo optimizan el desempeño en superficies como arena, lodo o roca. Este nivel de control se traduce en una conducción más segura y eficiente, incluso en condiciones extremas.

Además, su diseño todoterreno está pensado para superar obstáculos naturales sin complicaciones. Los ángulos de ataque y salida, junto con el sistema de control de descenso en pendientes, permiten enfrentar inclinaciones pronunciadas con estabilidad y control, reduciendo la carga de trabajo del conductor en situaciones críticas.

Pero no todo es potencia. La Frontier PRO-4X también destaca por su enfoque en seguridad. Tecnologías como el frenado inteligente de emergencia, alerta de colisión frontal, monitoreo de punto ciego y tráfico cruzado refuerzan la protección en todo tipo de escenarios. A esto se suma el Around View Monitor 4×4, que ofrece una visión de 360 grados, ideal para maniobras en terrenos complicados.

En términos de funcionalidad, su capacidad de carga de hasta 476 kg y su capacidad de arrastre de más de 2.8 toneladas la convierten en una herramienta clave para operaciones logísticas dentro de la ruta, asegurando que cada etapa se complete sin contratiempos.

La Ruta del Oso no solo es una experiencia de aventura, también es una plataforma donde las marcas demuestran su ADN. En este caso, Nissan refuerza su posicionamiento al llevar su producto a condiciones reales, donde la teoría se convierte en acción.

Hoy, la Nissan Frontier V6 PRO-4X no solo acompaña la aventura… la lidera.

Tags: #OffRoad, 4x4, Autos, aventura, camionetas, Frontier, México, motor, nissan, pickup, potencia, PRO4X, Ruta del Oso, todoterreno