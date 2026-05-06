GAC sacude México con un SUV híbrido de más de 1,000 km

Autor: Editor De Contenidos | 06/05/2026

El nuevo GS7 PHEV inicia preventa en México apostando por lujo, electrificación y autonomía extrema para competir contra las SUVs premium tradicionales.

GAC entra con fuerza al segmento premium híbrido en México con el nuevo GS7 PHEV

La electrificación en México acaba de recibir un nuevo protagonista. GAC GS7 PHEV inicia oficialmente su preventa en el mercado mexicano y promete convertirse en uno de los modelos más disruptivos del segmento gracias a una combinación explosiva: más de 1,000 kilómetros de autonomía, diseño premium y una propuesta tecnológica que apunta directamente a las SUVs de lujo.

La marca china GAC Motor México anunció que el nuevo SUV híbrido enchufable estará disponible a partir del 14 de mayo en su red de distribuidores, marcando un momento clave en la estrategia de electrificación de la firma en el país.

El GS7 PHEV no llega como un lanzamiento más. Se trata del primer híbrido enchufable de GAC en México y representa una nueva etapa para la marca, enfocada en elevar su posicionamiento dentro del segmento premium con una propuesta que mezcla sofisticación, confort y eficiencia.

Visualmente, el SUV presume una imagen robusta y elegante. Su diseño incorpora líneas limpias, una parrilla imponente y una firma luminosa LED con apariencia futurista que refuerza su carácter tecnológico. La silueta recuerda a modelos europeos de alta gama, algo que claramente busca llamar la atención de consumidores que hoy miran hacia marcas premium tradicionales.

En el interior, GAC apuesta por una experiencia de lujo total. El GS7 PHEV integra acabados en piel nappa, asientos con masaje, ventilación y calefacción, además de una segunda fila reclinable con descanso para pantorrillas, elementos poco comunes incluso en segmentos superiores.

Uno de los puntos más agresivos de este lanzamiento es su autonomía combinada superior a 1,000 kilómetros, cifra que coloca al modelo como una de las propuestas híbridas enchufables más ambiciosas del mercado mexicano. El sistema combina manejo 100% eléctrico para ciudad, potencia para carretera y tracción integral para mejorar el desempeño y la seguridad.

Además, la plataforma desarrollada específicamente para electrificación promete optimizar eficiencia, espacio interior y confort de marcha, mientras suma conectividad avanzada y un paquete de seguridad de alto nivel.

Con este movimiento, GAC busca acelerar su presencia en México y competir en un terreno donde las marcas tradicionales aún dominan. La pregunta ahora es si el mercado mexicano está listo para darle el salto definitivo a una nueva generación de SUVs híbridas enchufables provenientes de China.