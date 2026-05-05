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BMW Group alcanza los 2 millones de autos eléctricos y acelera su estrategia global

Autor: Editor De Contenidos | 05/05/2026

El histórico logro se concreta con un BMW i5 M60 xDrive ensamblado en Alemania, consolidando el avance de la electromovilidad premium.

 

BMW Group ha marcado un hito en la industria automotriz al producir su vehículo totalmente eléctrico número dos millones, reforzando su liderazgo en el segmento premium y su compromiso con la electrificación global.

El modelo que simboliza este logro es un BMW i5 M60 xDrive, ensamblado en la planta de Dingolfing, Alemania, uno de los centros más importantes de producción de vehículos eléctricos del grupo. Este sitio ha sido clave en la estrategia de electrificación, produciendo modelos como el BMW iX, BMW i7 y la gama del BMW i5.
Desde 2021, la planta ha fabricado más de 320 mil vehículos eléctricos, representando una parte significativa del total global. Actualmente, más de una cuarta parte de su producción corresponde a unidades totalmente eléctricas, reflejando la rápida adopción de la movilidad sustentable.

La compañía mantiene su enfoque de “apertura tecnológica”, permitiendo producir vehículos eléctricos, híbridos y de combustión en una misma línea, lo que brinda flexibilidad ante la transición energética global. Esta estrategia ha permitido que la movilidad eléctrica se convierta en una constante dentro de todas sus plantas en Alemania.

A nivel global, BMW Group opera más de 30 plantas de producción y tiene presencia comercial en más de 140 países. En 2025, el grupo vendió más de 2.46 millones de vehículos, consolidándose como líder en el segmento premium.

En Latinoamérica, la marca también fortalece su presencia, con operaciones clave en México, Brasil y Argentina, y planes de expansión hacia la producción de vehículos eléctricos en la planta de San Luis Potosí a partir de 2027.

Este logro no solo representa una cifra, sino un paso firme hacia el futuro de la movilidad sostenible.

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