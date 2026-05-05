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SAIC Motor sorprende en Auto China 2026 con autos inteligentes y eléctricos

Autor: Editor De Contenidos | 05/05/2026

Más de 100 vehículos y debuts globales redefinen el futuro automotriz con IA, electrificación y alianzas tecnológicas.

 

En el marco del Auto China 2026, SAIC Motor dejó claro que el futuro del automóvil será mucho más que movilidad.
Bajo el lema “More than Auto”, el grupo presentó una impresionante exhibición con más de 100 vehículos y la participación de más de 10 marcas, incluyendo MG, Roewe, IM Motors y colaboraciones con gigantes como Audi, Volkswagen y Cadillac.
Uno de los modelos más llamativos fue el concepto Roewe Jiayue 07, considerado el primer vehículo nativo de inteligencia artificial, diseñado desde cero alrededor de esta tecnología. A diferencia de otros desarrollos, aquí la IA no es un añadido, sino el núcleo del vehículo.
También destacó el MG4 2026, que apuesta por una conducción divertida e inteligente, así como el IM LS8, que incorpora dirección por cable en las cuatro ruedas, ofreciendo maniobrabilidad extrema.
En el terreno tecnológico, SAIC mostró su avance con baterías de estado sólido, plataformas de alto voltaje y sistemas de conducción inteligente desarrollados junto a Huawei, integrados en modelos como el SHANGJIE Z7.
Las alianzas estratégicas también fueron protagonistas. El Audi E7X debutó con capacidades de conducción autónoma avanzada, mientras que el Cadillac VISTIQ redefine el segmento premium eléctrico.
En el segmento comercial, SAIC Maxus presentó soluciones innovadoras como la eDeliver con super extensor de rango, diseñada para optimizar costos y eficiencia en operaciones.
Con esta exhibición, SAIC Motor no solo presenta vehículos, sino una visión completa del futuro: más inteligente, más conectado y completamente electrificado.

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