BMW Group invierte en pintura personalizada

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 21/08/2025

Ampliará la oferta de colores y acabados

BMW Group invertirá más de 30 millones de euros en la construcción de un nuevo Centro de Pintura Especial e Individual en su planta de Dingolfing, Alemania. El proyecto, que comenzará en septiembre de 2025 y concluirá en primavera de 2027, añadirá más de 2,000 m² para ampliar la oferta de colores y acabados personalizados en la producción en serie.

La instalación combinará procesos automatizados con toques artesanales, permitiendo aplicar la primera capa de pintura de forma robotizada y añadir detalles manuales como líneas o contrastes para acabados bicolor o exclusivos. Esto reducirá tiempos de producción en un 25% y disminuirá costos por unidad. Además, la nueva extensión funcionará con hornos eléctricos, reforzando el compromiso de la marca con la sostenibilidad.

La planta de Dingolfing ya ofrece más de 300 tonos y acabados especiales, incluyendo series limitadas como el BMW 3.0 CSL. Con esta inversión, BMW busca responder a la creciente demanda de personalización y reforzar una línea de negocio de alto valor añadido.

