Jeep Cherokee 2026: el regreso de un ícono ahora híbrido

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 25/08/2025

Producido en Toluca, con motor híbrido turbo de 1.6 L

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

El Jeep Cherokee 2026 marca un regreso triunfal a México y Norteamérica, con una propuesta que combina tradición y modernidad. Este SUV mediano estrena un motor híbrido turbo de 1.6 litros, primer sistema de su tipo en la marca Jeep y en Stellantis en Norteamérica, que entrega 210 hp y 230 lb-pie de torque, además de una autonomía superior a 800 kilómetros con un solo tanque y un consumo estimado de 15 km/l.

El diseño exterior ha sido completamente renovado: líneas rectas, proporciones robustas y faros LED con firma en “U” lo distinguen como un modelo contemporáneo, pero fiel a la herencia de Jeep. La icónica parrilla de siete barras y las luces traseras inspiradas en los bidones militares refuerzan esa identidad que lo hace reconocible en carretera.

En el interior, el Cherokee 2026 ofrece un salto importante en espacio y tecnología: 30% más capacidad de carga que su predecesor, un nuevo selector rotativo de cambios que libera espacio y materiales sostenibles como plásticos reciclados y acabados libres de cuero. De serie incorpora pantalla digital de 10.25”, sistema de infoentretenimiento Uconnect 5 con pantalla de 12.3”, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

La seguridad es otro pilar del modelo, con 140 funciones disponibles entre serie y opcionales, incluyendo frenado automático con detección de peatones y ciclistas, alerta de colisión en intersecciones, monitor de fatiga, Active Driving Assist (nivel 2), cámara 360° y asistente Alexa integrado.

En materia off-road, la nueva generación no defrauda: equipa de serie el sistema Jeep Active Drive I 4×4, con desconexión del eje trasero, además del Selec-Terrain con cuatro modos (Auto, Sport, Snow y Sand/Mud). Sus ángulos de ataque (19.6°), ventral (18.8°) y salida (29.4°) lo colocan entre los más capaces de su clase.

El Cherokee 2026 se producirá en la planta de Stellantis en Toluca, México, lo que refuerza el compromiso de la marca con el país y lo coloca como un producto clave en la estrategia multienergía de la compañía.

Ficha Técnica – Jeep Cherokee 2026

Motor: Híbrido turbo 1.6 L (210 hp / 230 lb-pie)

Autonomía: +800 km con un tanque

Consumo: 15 km/l (estimado)

Transmisión: Automática con selector rotativo

Pantallas: Cuadro digital 10.25” + infoentretenimiento 12.3”

Seguridad: 140 asistencias y funciones ADAS, Active Driving Assist de serie

Capacidad de carga: +30% frente al modelo previo

Producción: Planta Stellantis Toluca, México

Tags: autonomía, capacidad de carga, Híbrido, Jeep ActiveDrive 1 4x4, Jeep Cherokee, Jeep México, renovada, SUV mediano