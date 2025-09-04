Kia K4 Hatchback GT Line y GT Line Turbo debutan en México

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 04/09/2025

Combinan diseño audaz, espacio líder en su segmento y tecnología de vanguardia

Durante una presentación encabezada por Rubén Hoyo, gerente de relaciones públicas y producto de Kia México, la marca reveló oficialmente el arribo de las versiones Kia K4 Hatchback GT Line y K4 GT LineTurbo, dos modelos que buscan redefinir el segmento de los compactos deportivos en el país.

El nuevo K4 Hatchback se distingue por su silueta atlética, un frente con trazos geométricos y una parrilla deportiva que enmarca faros LED de nueva firma visual. Con 4.4 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 2.7 metros de distancia entre ejes, ofrece una de las cabinas más amplias del segmento, con 964 mm de espacio para piernas en la segunda fila, líder en su categoría.

El habitáculo, marcado por un diseño horizontal y acabados sofisticados, incorpora pantalla panorámica de 30 pulgadas, asientos bitono con insertos especiales, luz ambiental personalizable en 64 colores y techo panorámico corredizo. El sistema de infoentretenimiento integra conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, puertos USB-C y un sistema de audio premium.

En el apartado mecánico, el K4 GT Line equipa un motor 2.0 litros de 147 hp con transmisión CVT inteligente, ofreciendo un rendimiento combinado de 13.6 km/l. Por su parte, el K4 GT Line Turbo monta un bloque 1.6 litros turboalimentado de 190 hp y 195 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades, con un consumo estimado de 16.6 km/l. Ambas versiones utilizan suspensión trasera multibrazo, lo que asegura un manejo deportivo sin sacrificar comodidad.

En seguridad, Kia integró 14 asistencias avanzadas de conducción (ADAS), cámaras de 360° y estructura de carrocería de alta rigidez. Este equipamiento sitúa al K4 como una de las opciones más completas en protección y tecnología de asistencia dentro de su segmento.

Los precios en México arrancan en $521,900 pesos para el K4 GT y $576,900 pesos para el K4 GT Turbo, disponibles ya en la red de distribuidores Kia a nivel nacional.

Con esta presentación, Kia refuerza su apuesta por el diseño deportivo y la tecnología avanzada, manteniendo su competitividad en uno de los segmentos más demandados del mercado mexicano.

