Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 23/10/2025

Edición limitada a 100 unidades que rinde homenaje al poder y la autenticidad del V8

 

 

El rugido del motor HEMI® V8 de 6.4 litros retumba una vez más en México con la llegada del Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition, el modelo más rápido y potente en la historia de la marca. Esta serie especial marca el cierre de una etapa gloriosa en la saga Wrangler: un tributo a la potencia y la libertad sobre cualquier terreno.

Con solo 100 unidades disponibles, el Rubicon 392 Final Edition es un vehículo de colección que encarna el espíritu más puro del 4×4 americano. Su imponente V8 entrega 470 caballos de fuerza y 470 lb-pie de torque, permitiéndole alcanzar los 100 km/h en apenas 4.5 segundos y recorrer el cuarto de milla en 13 segundos. Todo esto con la garantía de fábrica que caracteriza a Jeep.

Cada unidad se distingue por detalles únicos: emblemas “Final Edition” en el cofre y las salpicaderas, rines beadlock color bronce de 17 pulgadas con neumáticos BFGoodrich de 35”, y un interior tapizado en piel Napa negra con costuras doradas. A ello se suman monogramas especiales en la palanca de velocidades y la placa trasera, reafirmando su estatus de edición limitada.

El Rubicon 392 Final Edition mantiene la fórmula del éxito: robustez mecánica, tracción integral permanente y rendimiento extremo. Incorpora la suspensión 392 con amortiguadores FOX monotubo de aluminio, diseñados para ofrecer mayor articulación, estabilidad y durabilidad. Además, cuenta con un Winch Warn de 8,000 libras de capacidad instalado de fábrica, ideal para las travesías más desafiantes.

El sistema de escape activo doble, con cuatro salidas exclusivas, produce un sonido inconfundible que combina adrenalina y elegancia. Este sistema se abre automáticamente en condiciones de alta exigencia o de manera manual mediante un botón en el tablero, elevando la experiencia sensorial al volante.

 

Tecnología Trail Rated.- El Rubicon 392 no solo es potencia bruta; es inteligencia todoterreno. Su caja de transferencia Selec-Trac de dos velocidades y tracción permanente a las cuatro ruedas garantizan control total en cualquier superficie. Ofrece modos de manejo Off-Road Plus (Arena y Roca), bloqueo electrónico de diferenciales Dana 44 y desconexión electrónica de la barra estabilizadora delantera, que maximizan la tracción y la flexibilidad de suspensión.

El sistema Hydro-Guide permite canalizar hasta 15 galones de agua por minuto fuera del motor, asegurando respiración limpia incluso en condiciones de lluvia o vadeo. Mientras tanto, el control Selec-Speed regula la velocidad en descensos pronunciados sin necesidad de acelerar o frenar, permitiendo un manejo más preciso y seguro.

 

Un tributo final al poder V8.- Con un precio de $2,196,900 pesos, el Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition es más que una máquina: es una declaración. Representa el final de una era dominada por el rugido de los ocho cilindros y el comienzo de una nueva fase para Jeep, que se encamina hacia la electrificación con su línea 4xe y la visión de “Libertad Cero Emisiones”.

En tiempos donde la industria avanza hacia el silencio de los motores eléctricos, el Rubicon 392 Final Edition suena como una despedida gloriosa. Una ovación mecánica para los amantes de la potencia pura y la autenticidad todoterreno.

