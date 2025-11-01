Honda, deportividad eléctrica ligera y eficiente

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 01/11/2025
Desafía la tendencia de los EV gigantes y apuesta por vehículos eléctricos ligeros
JULIO BRITO A.
Mientras buena parte de la industria se obsesiona con baterías enormes y SUVs masivos, Honda apuesta por una filosofía más purista: vehículos eléctricos ligeros, ágiles y eficientes. Tokio 2025 fue el escaparate perfecto para presentar el Honda Super-N y la arquitectura Honda 0 Series, base para una nueva generación de modelos globales.
El Super-N es un deportivo urbano con aerodinámica agresiva, postura compacta y promesa de manejo ágil. Recuerda a la escuela Type-R, pero reinterpretada para la electrificación. Por su parte, la 0 Series busca eficiencia, software inteligente y reducción de peso mediante ingeniería estructural.
Honda sugiere que el futuro eléctrico no debe ser pesado, sino inteligente. La marca pone el énfasis en agilidad, accesibilidad y conducción divertida, principios que pueden resultar críticos para mercados emergentes y urbanos.
En un mundo que parece inclinarse por vehículos eléctricos “monstruosos”, Honda ofrece una visión alternativa y brillante: menos peso, más emoción.
Ficha técnica — Honda Concepts
|Modelo
|Motorización
|Enfoque
|Plataforma
|Producción
|Super-N
|EV performance
|Deportivo urbano
|Ligera EV
|Concept
|0 Series
|EV modular
|EV global
|Plataforma 0
|En desarrollo
