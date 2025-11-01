[Últimas noticias]

Honda, deportividad eléctrica ligera y eficiente

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 01/11/2025

Desafía la tendencia de los EV gigantes y apuesta por vehículos eléctricos ligeros

 

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Mientras buena parte de la industria se obsesiona con baterías enormes y SUVs masivos, Honda apuesta por una filosofía más purista: vehículos eléctricos ligeros, ágiles y eficientes. Tokio 2025 fue el escaparate perfecto para presentar el Honda Super-N y la arquitectura Honda 0 Series, base para una nueva generación de modelos globales.

El Super-N es un deportivo urbano con aerodinámica agresiva, postura compacta y promesa de manejo ágil. Recuerda a la escuela Type-R, pero reinterpretada para la electrificación. Por su parte, la 0 Series busca eficiencia, software inteligente y reducción de peso mediante ingeniería estructural.

Honda sugiere que el futuro eléctrico no debe ser pesado, sino inteligente. La marca pone el énfasis en agilidad, accesibilidad y conducción divertida, principios que pueden resultar críticos para mercados emergentes y urbanos.

En un mundo que parece inclinarse por vehículos eléctricos “monstruosos”, Honda ofrece una visión alternativa y brillante: menos peso, más emoción.

Ficha técnica — Honda Concepts

Modelo Motorización Enfoque Plataforma Producción
Super-N EV performance Deportivo urbano Ligera EV Concept
0 Series EV modular EV global Plataforma 0 En desarrollo

