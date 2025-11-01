Mazda, emoción japonesa para la era eléctrica

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 01/11/2025
Recupera su esencia deportiva con tecnología rotativa como generador eléctrico y IA
JULIO BRITO A.
Si existe una marca capaz de convertir tecnología en emoción, esa es Mazda. En Tokio 2025, la firma presentó los prototipos Vision-X Coupe y Vision-X Compact, dos ejercicios de diseño e ingeniería que buscan responder a la electrificación sin traicionar su filosofía: conducir debe emocionar.
El Vision-X Coupe destacó por un elemento icónico: el motor rotativo, pero con un rol moderno —funciona como generador para un sistema híbrido enchufable. Mazda no revive el pasado, lo reinventa. El resultado: silueta elegante, proporciones deportivas, cabina centrada en el conductor y propulsión eficiente.
El Vision-X Compact propone una lectura diferente: un vehículo urbano con inteligencia emocional integrada. Sensores que interpretan el estado del conductor, iluminación adaptativa, materiales cálidos y una cabina zen digital. Mazda quiere demostrar que la tecnología no debe ser fría, sino cercana y humana.
Con diseño artesanal, ingeniería precisa y una narrativa emocional, Mazda demuestra que la electrificación puede conservar alma, carácter y placer de manejo.
Ficha técnica — Mazda Vision-X
|Modelo
|Motorización
|Enfoque
|Tecnología clave
|Producción
|Vision-X Coupe
|Híbrido con rotativo generador
|Deportivo
|e-Skyactiv, IA
|Concept
|Vision-X Compact
|EV
|Urbano premium
|IA emocional
|Concept
