Mazda, emoción japonesa para la era eléctrica

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 01/11/2025

Recupera su esencia deportiva con tecnología rotativa como generador eléctrico y IA

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Si existe una marca capaz de convertir tecnología en emoción, esa es Mazda. En Tokio 2025, la firma presentó los prototipos Vision-X Coupe y Vision-X Compact, dos ejercicios de diseño e ingeniería que buscan responder a la electrificación sin traicionar su filosofía: conducir debe emocionar.

El Vision-X Coupe destacó por un elemento icónico: el motor rotativo, pero con un rol moderno —funciona como generador para un sistema híbrido enchufable. Mazda no revive el pasado, lo reinventa. El resultado: silueta elegante, proporciones deportivas, cabina centrada en el conductor y propulsión eficiente.

El Vision-X Compact propone una lectura diferente: un vehículo urbano con inteligencia emocional integrada. Sensores que interpretan el estado del conductor, iluminación adaptativa, materiales cálidos y una cabina zen digital. Mazda quiere demostrar que la tecnología no debe ser fría, sino cercana y humana.

Con diseño artesanal, ingeniería precisa y una narrativa emocional, Mazda demuestra que la electrificación puede conservar alma, carácter y placer de manejo.

Ficha técnica — Mazda Vision-X

Modelo Motorización Enfoque Tecnología clave Producción
Vision-X Coupe Híbrido con rotativo generador Deportivo e-Skyactiv, IA Concept
Vision-X Compact EV Urbano premium IA emocional Concept

