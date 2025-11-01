[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Mitsubishi: Aventura Electrificada del Futuro

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 01/11/2025

Destaca el Elevance Concept, Delica D:5 y soluciones outdoor electrificadas

 

 

jbritoa@yahoo.com

 

Mitsubishi llevó al Japan Mobility Show 2025 una propuesta clara: combinar aventura, electrificación y lujo funcional. Con el lema “Forever Adventure”, la marca demostró que la transición hacia vehículos limpios no está peleada con la capacidad off-road, el espíritu explorador y el confort.

El protagonista fue el Elevance Concept, un SUV electrificado de cuatro motores eléctricos y sistema S-AWC, capaz de enfrentar terrenos exigentes con precisión electrónica. Su interior, tipo “lounge outdoor”, integra superficies premium, modularidad para descansar o socializar y capacidad para acoplar remolques tipo glamping. La intención es clara: ofrecer experiencias premium en entornos naturales.

Mitsubishi complementó su presencia con la nueva generación Delica D:5 y la Delica Mini, vehículos emblemáticos del segmento multiaventura japonés, ahora reinterpretados con tecnologías electrificadas y diseño robusto. La familia Delica se consolida como símbolo de versatilidad recreativa, ideal para actividades de exploración familiar o turismo rural avanzado.

El enfoque de Mitsubishi se centra en una electrificación resistente, enfocada en eficiencia, tracción avanzada y comodidad, creando una categoría emergente: EV Outdoor Premium. Para mercados como México, donde SUV y aventura tienen alta demanda, esta estrategia podría integrar modelos PHEV todoterreno y soluciones recreativas electrificadas en un futuro cercano.

Ficha técnica — Presentaciones Mitsubishi

Modelo Motorización Tracción Enfoque Estado
Elevance Concept PHEV (4 motores) S-AWC 4×4 Aventura premium electrificada Concept
Delica D:5 EV Híbrido / EV AWD Multiaventura familiar Próxima generación
Delica Mini EV FWD Micro-aventura urbana Producción Japón

Tags: , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

BMW Group impulsa la cultura sustentable entre universitarios

Reforzando su plan de consolidación eléctrica en el país, el martes 10 de abril BMW Group llevó a cabo la inauguración de dos cargadores para vehículos electrificados de la red…

Leer más »

INFINITI QX80, obtiene el galardón "Autopacific Ideal Vehicle Award 2019"

 INFINITI, la marca japonesa de vehículos premium, con el modelo QX80 recibió el Premio al Vehículo Ideal 2019 en el segmento de SUV de lujo de AutoPacific, la firma de investigación…

Leer más »

Venta de autos en México, en picada

De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, durante junio 2019 la venta de vehículos ligeros fue de 106,398 unidades, 11.4% inferior a las unidades comercializadas en el mismo…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Japón vuelve a marcar el camino en tecnologia y diseño • No sigue tendencias: quiere construir un camino propio • Electrificación sí, pero con emoción y propósito: Toyota

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Mitsubishi: Aventura Electrificada del Futuro

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Mitsubishi: Aventura Electrificada del Futuro! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49444/mitsubishi-aventura-electrificada-del-futuro/