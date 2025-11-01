Mitsubishi: Aventura Electrificada del Futuro

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 01/11/2025

Destaca el Elevance Concept, Delica D:5 y soluciones outdoor electrificadas

Mitsubishi llevó al Japan Mobility Show 2025 una propuesta clara: combinar aventura, electrificación y lujo funcional. Con el lema “Forever Adventure”, la marca demostró que la transición hacia vehículos limpios no está peleada con la capacidad off-road, el espíritu explorador y el confort.

El protagonista fue el Elevance Concept, un SUV electrificado de cuatro motores eléctricos y sistema S-AWC, capaz de enfrentar terrenos exigentes con precisión electrónica. Su interior, tipo “lounge outdoor”, integra superficies premium, modularidad para descansar o socializar y capacidad para acoplar remolques tipo glamping. La intención es clara: ofrecer experiencias premium en entornos naturales.

Mitsubishi complementó su presencia con la nueva generación Delica D:5 y la Delica Mini, vehículos emblemáticos del segmento multiaventura japonés, ahora reinterpretados con tecnologías electrificadas y diseño robusto. La familia Delica se consolida como símbolo de versatilidad recreativa, ideal para actividades de exploración familiar o turismo rural avanzado.

El enfoque de Mitsubishi se centra en una electrificación resistente, enfocada en eficiencia, tracción avanzada y comodidad, creando una categoría emergente: EV Outdoor Premium. Para mercados como México, donde SUV y aventura tienen alta demanda, esta estrategia podría integrar modelos PHEV todoterreno y soluciones recreativas electrificadas en un futuro cercano.

Ficha técnica — Presentaciones Mitsubishi

Modelo Motorización Tracción Enfoque Estado Elevance Concept PHEV (4 motores) S-AWC 4×4 Aventura premium electrificada Concept Delica D:5 EV Híbrido / EV AWD Multiaventura familiar Próxima generación Delica Mini EV FWD Micro-aventura urbana Producción Japón

