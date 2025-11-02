[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Subaru, ADN Rally en la Era Eléctrica

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 02/11/2025

Presentó el Performance-E STI Concept y una visión off-road futura

 

jbritoa@yahoo.com

 

Subaru llegó al Japan Mobility Show 2025 con un mensaje firme: el futuro puede ser eléctrico, pero la emoción al volante y la esencia deportiva no están en negociación. La marca aprovechó el escenario para presentar el Subaru Performance-E STI Concept, un prototipo que combina proporciones agresivas, aerodinámica funcional y tren motriz eléctrico enfocado en rendimiento puro.

El diseño exterior, inspirado en los históricos modelos WRX y STI, revela entradas de aire estratégicas, difusores prominentes, parrilla cerrada y una postura baja y musculosa. El lenguaje estético deja claro que Subaru quiere trasladar su ADN rally al universo eléctrico sin diluir carácter ni tracción.

El corazón del proyecto es su sistema AWD eléctrico avanzado, una evolución conceptual del Symmetrical AWD aplicando motores eléctricos independientes para maximizar respuesta, control y torque inmediato. Aunque la marca no liberó cifras finales, adelantó que su objetivo no es únicamente acelerar rápido, sino ofrecer precisión en curva y dominio en superficies variadas—un sello Subaru desde sus orígenes.

Además del prototipo deportivo, Subaru mostró avances en soluciones off-road electrificadas con enfoque en exploración segura y control total, reafirmando su identidad de marca aventurera con filosofía tech-rally.

La narrativa corporativa fue clara: Subaru no busca competir en el volumen EV, sino en conexión emocional, control y estabilidad. Su estrategia apunta a entusiastas que desean performance responsable, con software avanzado, aerodinámica inteligente y sistemas de manejo predictivo.

Tokio confirmó que, aun en la era eléctrica, Subaru corre con el corazón.

 

Ficha técnica — Subaru Performance-E STI Concept

Modelo Motorización Tracción Enfoque Estado
Performance-E STI 100% eléctrico AWD eléctrico independiente Deportivo / Rally EV Concept

Tags: , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

RAM y Dodge obtienen los dos primeros lugares en el Estudio de Calidad Inicial (IQS) de J.D. Power

RAM ocupa la primera posición entre los 32 competidores analizados y es la primera marca de pickups y vanes que alcanza el puesto más alto en el estudio anual sobre calidad…

Leer más »

Mayor potencia y mayor sustentabilidad con el nuevo BMW i3s

BMW Group continua escribiendo una sólida historia en el tema de movilidad eléctrica desde la aparición en el mercado del BMW i3 en 2014, un vehículo que marcó todo un…

Leer más »

Mopar MudFest” desde Apizaco, Tlaxcala

Los pasados 18 y 25 de agosto se llevaron a cabo dos fechas de la exitosa Experiencia “Mopar MudFest”, desde Apizaco Tlaxcala. Durante dos fines de semana consecutivos, dividido en…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Japón vuelve a marcar el camino en tecnologia y diseño • No sigue tendencias: quiere construir un camino propio • Electrificación sí, pero con emoción y propósito: Toyota

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Mitsubishi: Aventura Electrificada del Futuro

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Subaru, ADN Rally en la Era Eléctrica! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49457/subaru-adn-rally-en-la-era-electrica/