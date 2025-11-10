Chirey paga el costo de un crecimiento acelerado

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 10/11/2025

En los últimos tres años, Chirey Motor México ha pasado de ser una marca emergente a convertirse en uno de los jugadores más dinámicos del mercado automotriz. Con más de 80 distribuidores, tres submarcas —Chirey, Omoda y Jaecoo— y una oferta que cubre desde SUV compactas hasta modelos híbridos enchufables, la empresa representa la cara más visible del auge chino en México. Sin embargo, como todo proceso de expansión acelerada, la marca enfrenta un desafío crucial: consolidar la confianza del cliente antes de continuar su escalada comercial.

Ricardo Humphrey Martínez, vicepresidente de Ventas de Grupo Chirey, sintetiza el nuevo enfoque de la compañía con una frase reveladora: “El cliente es nuestra obsesión.” Detrás de esta afirmación hay un reconocimiento implícito de que el crecimiento inicial tuvo costos, especialmente en la disponibilidad de refacciones y la calidad postventa, factores que pueden definir la permanencia o el fracaso de una marca en un mercado tan exigente como el mexicano.

La buena noticia, según Humphrey, es que la empresa ya logró estabilizar su cadena logística, alcanzando un índice de surtimiento superior al 95%, gracias a una alianza con DHL. Este ajuste no es menor: la posventa es el talón de Aquiles de muchas armadoras chinas, y su fortalecimiento es clave para mantener la reputación y fidelidad del consumidor. “Todos los productos pueden fallar, pero lo importante es estar ahí para el cliente”, señaló el directivo.