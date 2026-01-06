Geely lleva la IA vehicular global al CES 2026

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 06/01/2026

Full-Domain AI 2.0 y G-ASD apuntan a autonomía avanzada y seguridad en tiempo real

JULIO BRITO A.

Geely regresó a CES 2026 por tercer año consecutivo con un mensaje claro: la próxima batalla del automóvil no se librará solo en potencia o diseño, sino en inteligencia. La marca presentó Full-Domain AI 2.0, una arquitectura que unifica la IA del vehículo y reemplaza el enfoque “por módulos” por un “cerebro central” capaz de coordinar en tiempo real cabina, chasis, seguridad y conducción. Con ello, los dominios dejan de operar aislados y comparten datos y decisiones en una misma capa de cómputo.

La segunda apuesta fue G-ASD (Geely Afari Smart Driving), su nuevo sistema de conducción inteligente orientado a acelerar la transición hacia autonomía de alto nivel. La estrategia combina IA avanzada, grandes volúmenes de datos reales y hardware de percepción y procesamiento para mejorar seguridad y confianza en escenarios complejos de tráfico, donde hoy se juegan la aceptación del público y la regulación.

Para Jerry Gan, CEO de Geely Auto Group, la IA ya está reconstruyendo los ecosistemas de movilidad y los estilos de vida; el objetivo, sostiene, es una movilidad más segura, sostenible e inteligente. En la misma línea, Li Chuanhai, vicepresidente y director del instituto de investigación, anticipa que hacia 2030 el auto evolucionará hacia una “súper inteligencia” con servicios proactivos y evolución continua.

El contexto de negocio respalda la narrativa: Geely reportó ventas acumuladas 2025 de 3,024,567 unidades (+39%) y NEV por 1,687,767 (+90%). El mensaje para México es directo: el vehículo definido por software y la IA en conducción serán la nueva vara competitiva.

