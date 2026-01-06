[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Geely lleva la IA vehicular global al CES 2026

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 06/01/2026

Full-Domain AI 2.0 y G-ASD apuntan a autonomía avanzada y seguridad en tiempo real

JULIO BRITO A.

Geely regresó a CES 2026 por tercer año consecutivo con un mensaje claro: la próxima batalla del automóvil no se librará solo en potencia o diseño, sino en inteligencia. La marca presentó Full-Domain AI 2.0, una arquitectura que unifica la IA del vehículo y reemplaza el enfoque “por módulos” por un “cerebro central” capaz de coordinar en tiempo real cabina, chasis, seguridad y conducción. Con ello, los dominios dejan de operar aislados y comparten datos y decisiones en una misma capa de cómputo.

La segunda apuesta fue G-ASD (Geely Afari Smart Driving), su nuevo sistema de conducción inteligente orientado a acelerar la transición hacia autonomía de alto nivel. La estrategia combina IA avanzada, grandes volúmenes de datos reales y hardware de percepción y procesamiento para mejorar seguridad y confianza en escenarios complejos de tráfico, donde hoy se juegan la aceptación del público y la regulación.

Para Jerry Gan, CEO de Geely Auto Group, la IA ya está reconstruyendo los ecosistemas de movilidad y los estilos de vida; el objetivo, sostiene, es una movilidad más segura, sostenible e inteligente. En la misma línea, Li Chuanhai, vicepresidente y director del instituto de investigación, anticipa que hacia 2030 el auto evolucionará hacia una “súper inteligencia” con servicios proactivos y evolución continua.

El contexto de negocio respalda la narrativa: Geely reportó ventas acumuladas 2025 de 3,024,567 unidades (+39%) y NEV por 1,687,767 (+90%). El mensaje para México es directo: el vehículo definido por software y la IA en conducción serán la nueva vara competitiva.

Tags: , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Gran Coupé BMW i4 M50, un eléctrico también deportivo

En el marco del 50 aniversario de BMW M, la letra más poderosa del mundo, el Gran Coupé BMW i4 M50 llega a México para completar la oferta eléctrica de…

Leer más »

Volkswagen Tiguan 2025, Mejor en todos los sentidos

Volkswagen presentó en Estados Unidos el nuevo Tiguan 2025, el cual ostenta un estilo más atrevido. Esta versión completamente renovada también cuenta con un interior refinado y de alta calidad,…

Leer más »

Alfa Romeo celebra oficialmente su regreso a la Formula 1

Alfa Romeo y Sauber celebraron oficialmente el regreso de la marca italiana a la Formula 1 después de más de 30 años de ausencia. En el Museo Storico Alfa Romeo…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Mazda festeja 20 años en México con grandes retos • Licitan 41 bloques y sólo colocan tres en Telecom • Santander completa migración digital total a la nube

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Imperará en el CES 2026: IA, robots y movilidad

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Geely lleva la IA vehicular global al CES 2026! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49748/geely-lleva-la-ia-vehicular-global-al-ces-2026/