México cierra el capítulo de los autos chocolate

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 06/01/2026

El gobierno federal puso fin al programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos popularmente como autos chocolate, al considerar que la finalidad del esquema ya fue cumplida. Así quedó establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en su edición vespertina del 31 de diciembre de 2025, con lo que se abroga el acuerdo vigente desde 2021 y se cierra formalmente este capítulo a partir del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con la información oficial, entre 2021 y noviembre de 2025 se regularizaron 2 millones 987 mil 839 vehículos, lo que permitió otorgar certeza jurídica a sus propietarios, integrar estas unidades al Registro Público Vehicular (Repuve) y fortalecer la seguridad pública al contar con mecanismos de identificación claros. Con ello, el Ejecutivo federal considera atendida la problemática que dio origen al decreto original.

El programa tuvo como objetivo principal ordenar el parque vehicular en diversas entidades del país, especialmente en estados con alta movilidad transfronteriza y población migrante, como Baja California, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán, entre otros. Durante su vigencia, el esquema fue ampliado y modificado en múltiples ocasiones para facilitar el acceso a la regularización.

Sin embargo, el nuevo decreto señala que mantener los beneficios de manera indefinida podría derivar en malas prácticas, alejándose del propósito original del programa. A partir de ahora, la importación definitiva de vehículos usados deberá realizarse conforme a lo establecido en la Ley Aduanera y demás ordenamientos vigentes, sin estímulos extraordinarios.

Para la industria automotriz formal, la conclusión del programa representa un punto de inflexión. Diversos actores del sector habían advertido que la regularización masiva impactaba negativamente al mercado de vehículos nuevos y seminuevos, al introducir unidades de bajo costo sin cumplir estándares ambientales ni de seguridad vigentes.

Con el cierre del esquema, el gobierno busca equilibrar el mercado automotor, fortalecer la legalidad y avanzar hacia un parque vehicular más seguro, ordenado y alineado con las políticas de movilidad y sustentabilidad del país. El reto ahora será garantizar que los mecanismos ordinarios de importación funcionen con eficiencia y transparencia.

