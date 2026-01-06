[Últimas noticias]

LG y Qualcomm Impulsan la Cabina con IA

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 06/01/2026

La firma surcoreana presentará en el CES 2026 una plataforma automotriz que procesa datos en tiempo real

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

La industria automotriz global se prepara para un cambio de paradigma en la interacción hombre-máquina. LG Electronics ha anunciado el lanzamiento de su nueva Plataforma de Cabina con IA (AI Cabin), que debutará en el CES 2026 en Las Vegas. Esta tecnología, desarrollada en colaboración con Qualcomm, utiliza el procesador Snapdragon Cockpit Elite para integrar IA generativa directamente en el vehículo.

A diferencia de sistemas anteriores, esta plataforma utiliza modelos de lenguaje de visión (VLM) y modelos de lenguaje grande (LLM) para que el sistema de infoentretenimiento comprenda el contexto del viaje. Una de las ventajas competitivas más relevantes para el mercado actual es que todos los cálculos se procesan dentro del dispositivo. Al eliminar la dependencia de servidores externos o la nube, LG garantiza un funcionamiento estable en tiempo real y, sobre todo, una mayor privacidad y seguridad de los datos.

La cabina no solo es inteligente, sino proactiva. Mediante el análisis de cámaras internas y externas, el sistema detecta el estado del conductor y el entorno. Por ejemplo, si un vehículo se incorpora al carril y el conductor no lo nota, la IA emitirá una alerta personalizada: “Un coche se está incorporando más adelante. Por favor, mantenga la vista en la carretera”. Con esta apuesta, LG busca transitar del concepto de movilidad tradicional hacia el de un vehículo definido por IA, capaz de responder proactivamente a las necesidades de sus ocupantes.

