[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Récord histórico de ventas 2025

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 07/01/2026

Crecieron 1.3% anual impulsada por un diciembre sólido y marcas asiáticas

JULIOBRITO A.

jbritoa@yahoo.com

La industria automotriz en México ha cerrado el 2025 con un hito significativo. De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, AMIA y AMDA, el mercado interno logró desplazar 1,524,583 unidades durante el año, lo que representa un crecimiento del 1.3% frente a las cifras de 2024. Este resultado consolida la recuperación del sector y marca uno de los mejores niveles de ventas en la historia reciente del país.

El desempeño de diciembre fue crucial para alcanzar este objetivo. Durante el último mes del año, las agencias entregaron 154,395 vehículos, un avance del 4.9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este “empujón” de fin de año refleja una mayor disponibilidad de inventario y una agresiva estrategia comercial por parte de las distribuidoras para capturar el gasto de las festividades.

Al analizar el tablero de marcas, Nissan se mantiene como el líder indiscutible del mercado mexicano, concentrando el 18.0% de las ventas totales. Le siguen General Motors con el 13.5% y Grupo Volkswagen con el 11.2%. Sin embargo, la nota disruptiva la siguen poniendo las marcas de origen chino y los nuevos competidores; empresas como Changan registraron crecimientos exponenciales superiores al 180%, alterando la participación de mercado de las marcas tradicionales.

A pesar del optimismo por el volumen de ventas, el sector enfrenta retos para 2026. La estabilización de las tasas de interés y la fluctuación del tipo de cambio serán determinantes para mantener el ritmo del crédito automotriz, que sigue siendo el principal motor de compra para las familias mexicanas. El 2025 cierra como un año de consolidación, pero la competencia por el “market share” promete ser aún más feroz en los próximos doce meses.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Regresa el Gran Premio a México y Armor All está más que listo para recibirlo

Arranca el mes de octubre y con él, el fin de semana más esperado para los amantes de los autos y la emoción por las carreras más exclusivas del mundo.…

Leer más »

Nissan LEAF es un “Game Changer” en los premios Autocar 2018

El nuevo Nissan LEAF ha sido nombrado "Game Changer" (parteaguas) en los prestigiosos premios británicos Autocar 2018. El reconocimiento "Game Changer" se otorgan únicamente a vehículos que brindan nuevos y…

Leer más »

Entrega Freightliner Nuevos Cascadia a Estafeta

La empresa de logística invertirá en 2020, 174 millones de pesos en unidades Freightliner. Con la entrega de las nuevas unidades Freightliner constituye el 87% de la flota de tractocamiones…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Mazda festeja 20 años en México con grandes retos • Licitan 41 bloques y sólo colocan tres en Telecom • Santander completa migración digital total a la nube

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Imperará en el CES 2026: IA, robots y movilidad

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Récord histórico de ventas 2025! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49754/record-historico-de-ventas-2025/