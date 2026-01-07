Récord histórico de ventas 2025

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 07/01/2026

Crecieron 1.3% anual impulsada por un diciembre sólido y marcas asiáticas

JULIOBRITO A.

jbritoa@yahoo.com

La industria automotriz en México ha cerrado el 2025 con un hito significativo. De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, AMIA y AMDA, el mercado interno logró desplazar 1,524,583 unidades durante el año, lo que representa un crecimiento del 1.3% frente a las cifras de 2024. Este resultado consolida la recuperación del sector y marca uno de los mejores niveles de ventas en la historia reciente del país.

El desempeño de diciembre fue crucial para alcanzar este objetivo. Durante el último mes del año, las agencias entregaron 154,395 vehículos, un avance del 4.9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este “empujón” de fin de año refleja una mayor disponibilidad de inventario y una agresiva estrategia comercial por parte de las distribuidoras para capturar el gasto de las festividades.

Al analizar el tablero de marcas, Nissan se mantiene como el líder indiscutible del mercado mexicano, concentrando el 18.0% de las ventas totales. Le siguen General Motors con el 13.5% y Grupo Volkswagen con el 11.2%. Sin embargo, la nota disruptiva la siguen poniendo las marcas de origen chino y los nuevos competidores; empresas como Changan registraron crecimientos exponenciales superiores al 180%, alterando la participación de mercado de las marcas tradicionales.

A pesar del optimismo por el volumen de ventas, el sector enfrenta retos para 2026. La estabilización de las tasas de interés y la fluctuación del tipo de cambio serán determinantes para mantener el ritmo del crédito automotriz, que sigue siendo el principal motor de compra para las familias mexicanas. El 2025 cierra como un año de consolidación, pero la competencia por el “market share” promete ser aún más feroz en los próximos doce meses.

Tags: AMDA, AMIA, Changan, cifras positivas, General Motors, Grupo Volkswagen, industria automotriz, INEGI, mercado interno, nissan, recuperación del sector, vehículos, volumen de ventas