Nvidia redefine la inteligencia artificial y movilidad autónoma

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 06/01/2026

Acelera cómputo, datos y vehículos inteligentes con arquitectura y plataformas propias

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Durante su participación estelar en el CES 2026, Nvidia dejó claro que su estrategia va mucho más allá del diseño de chips: la empresa se consolida como un proveedor integral de infraestructura para la era de la inteligencia artificial y la movilidad autónoma. El mensaje fue contundente: el futuro del cómputo intensivo ya no depende solo de la Ley de Moore, sino de arquitecturas diseñadas para escalar rendimiento, eficiencia y seguridad de datos.

El anuncio central fue la entrada en producción de Vera Rubin, la nueva arquitectura de GPUs de la compañía. Esta generación marca un salto relevante frente a Blackwell, no solo por incrementar el número de transistores, sino por triplicar el rendimiento en aplicaciones de inteligencia artificial. En un entorno donde entrenar modelos es cada vez más costoso, la promesa de reducir hasta 75% la cantidad de GPUs necesarias y multiplicar la generación de tokens redefine la economía del cómputo avanzado.

Vera Rubin está diseñada para operar en configuraciones masivas, con hasta 144 GPUs interconectadas y capacidades de memoria que responden a las demandas de modelos cada vez más complejos. A ello se suma un enfoque claro en seguridad y eficiencia energética, dos variables críticas para centros de datos que hoy enfrentan presión regulatoria y de costos.

En paralelo, Nvidia reforzó su posición en redes y almacenamiento con plataformas diseñadas específicamente para cargas de trabajo de IA. El objetivo es eliminar cuellos de botella entre cómputo, memoria y comunicación, un factor clave para sostener la expansión de la inteligencia artificial a escala industrial.

El segundo gran anuncio fue Alpamayo, una plataforma abierta orientada al desarrollo de vehículos autónomos. Aquí, Nvidia apuesta por la llamada “IA física”, capaz de razonar en tiempo real frente a escenarios no previstos. Más que entrenar millones de casos, la clave es dotar a los vehículos de modelos que comprendan su entorno y tomen decisiones informadas, incluso ante situaciones inéditas.

Con estos movimientos, Nvidia no solo marca la agenda tecnológica para 2026, sino que eleva las barreras de entrada en sectores estratégicos como centros de datos, redes inteligentes y movilidad. El mensaje para la industria es claro: la competencia ya no será solo por hardware, sino por ecosistemas completos de innovación.

Tags: #CES2026, arquitectura de GPUs