JETOUR G700, nueva era todoterreno premium

El SUV híbrido enchufable combina lujo, potencia extrema y capacidades off-road

JETOUR presentó en Dubái el G700, el primer modelo de la nueva Serie G, con el que la marca busca posicionarse en el segmento premium de los SUV todoterreno híbridos enchufables. El debut internacional marcó un punto de inflexión para la firma, que apuesta por un producto de alto desempeño, diseño sofisticado y enfoque tecnológico, con miras claras al mercado mexicano durante el primer semestre de 2026.

El escenario elegido —el desierto de Dubái— no fue casual. En un entorno que simboliza lujo y resistencia, el G700 demostró su vocación para condiciones extremas bajo el lema “Beyond the Horizon”, que resume la intención de ir más allá de los límites tradicionales de la movilidad. La presentación incluyó pruebas dinámicas y una experiencia inmersiva que destacó las capacidades técnicas del modelo y su identidad premium.

En términos de ingeniería, el JETOUR G700 se construye sobre la arquitectura GAIA, que integra el sistema híbrido iDM-Off Road con dos motores eléctricos y un bloque de combustión 2.0 litros. El resultado es una potencia combinada de 904 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 km/h en 4.6 segundos, cifras que lo colocan en un terreno donde tradicionalmente dominan SUVs de gran cilindrada. Su chasis de alta rigidez, bloqueo diferencial triple, 14 modos de conducción y suspensión activa inteligente Smart CDC refuerzan su enfoque todoterreno.

La seguridad y la durabilidad son pilares del proyecto. Más del 90% de su estructura está fabricada en acero de alta resistencia, validada en pruebas extremas como el Rally Taklimakan y certificada por TÜV Rheinland, lo que respalda su fiabilidad en condiciones severas. En el interior, el G700 eleva la experiencia con seis asientos independientes con ventilación, calefacción y masaje, además de pantallas de gran formato y materiales orientados al confort de largo recorrido.

Para México, JETOUR considera que el G700 responde a un consumidor que exige versatilidad: desempeño en ciudad, capacidad off-road real y un alto nivel de equipamiento. En este mercado, el G700 competiría con modelos como Jeep Grand Cherokee 4xe, Land Rover Defender PHEV, Toyota Land Cruiser, Ford Bronco, Mercedes-Benz GLE y BMW X5, diferenciándose por su enfoque híbrido enchufable de alto desempeño y una propuesta de valor que buscará ser más competitiva en precio.

Además del producto, JETOUR vinculó al G700 con iniciativas de sustentabilidad y conservación ambiental, reforzando una narrativa de responsabilidad que la marca pretende extender a todos los mercados donde opera. Con su llegada a México, el G700 se perfila como una apuesta ambiciosa que busca redefinir el concepto de SUV todoterreno premium desde una perspectiva tecnológica y sustentable.

