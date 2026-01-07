Mazda de México cierra 2025 como el mejor año de su historia

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 07/01/2026

CIUDAD DE MÉXICO (ENERO 2026). – En Mazda de México celebramos un cierre histórico del año 2025 con récord de ventas, con el reconocimiento de agentes externos a nuestro servicio postventa y con nuestros primeros donativos en favor de la niñez mexicana a través de Mazda Kokoro.

En 2025, en Mazda de México comercializamos un total de 107,004 vehículos, el número más alto de ventas en nuestra historia y el cual representa un aumento del 7.2 por ciento respecto a 2024. Esta cifra permite posicionarnos como el tercer mercado más importante para Mazda en el mundo, solo detrás de Estados Unidos y Japón.

En tanto, para el mercado interno esto nos coloca en la sexta posición de ventas con una participación de mercado del 7.1 por ciento.

Nos enorgullece además que dos de nuestros productos: Mazda 2 y Mazda CX-30, que son fabricados en nuestra planta de Salamanca, Guanajuato, integren las listas de los vehículos más vendidos en el mercado mexicano en sus respectivos segmentos.

Uno de los reconocimientos más importantes que recibimos en 2025, fue el tercer lugar en el Índice de Satisfacción de Servicio al Cliente en México 2025 de J.D. Power. Dicho estudio es clave para nuestra marca, pues refleja la satisfacción general de propietarios de nuestros vehículos de uno a tres años de antigüedad, así como la satisfacción del cliente con el distribuidor.

En una escala de 1,000 puntos, obtuvimos 902 con evaluaciones realizadas a calidad del servicio, instalaciones, atención del asesor y entrega.

El 2025 seguimos la expansión de nuestra marca en el país con 78 distribuidores. De la misma forma, aumentamos nuestros Collision Center a 16 para atender y respaldar a nuestros clientes.

“Estamos muy emocionados y orgullosos con los resultados obtenidos. Mazda de México no solo se ha posicionado como una de las principales marcas de la industria en el país, sino que logramos mantener la fascinación de los clientes que nos eligen. A todos ellos, les agradecemos la confianza y aseguramos que seguiremos trabajando para brindarles la mejor experiencia en la tenencia de sus vehículos. Los logros que festejamos hoy son el resultado de la suma de esfuerzos de todas las personas que trabajamos en esta marca y les agradezco su dedicación”, dijo Miguel Barbeyto, presidente de Mazda de México.

El año que acaba de terminar marcó también el 20 aniversario de Mazda y nuestra mejor forma de celebrarlo fue mediante la implementación de Mazda Kokoro, nuestro programa de responsabilidad social enfocado en apoyar a la niñez mexicana mediante donativos monetarios para 18 asociaciones.

Con Mazda Kokoro, en 2025 nuestros grupos de distribuidores donaron 100 pesos por cada vehículo vendido y en Mazda de México duplicamos esa cantidad. De la misma forma, nuestros distribuidores donaron 25 pesos por cada servicio de mantenimiento realizado y nosotros igualamos ese donativo.

Estamos muy felices de anunciar que durante el primer año de vida de Mazda Kokoro se beneficiaron directamente a más de 32,000 niñas y niños con estos donativos y poco más de 160,000 personas en total.

El año que terminó también fuimos reconocidos como la séptima mejor empresa para trabajar en México, dentro de la categoría de empresas multinacionales con entre 50 y 500 colaboradores por Great Place to Work®. Siendo 2025, el quinto año consecutivo en el que fuimos incluidos en el listado.

Nos entusiasma el futuro de nuestra marca, las oportunidades que trae consigo el nuevo año de seguir fascinando a nuestros clientes y continuar la construcción de nuestra historia en el país.

