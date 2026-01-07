Toyota rompe récord 2025 y acelera la electrificación

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 07/01/2026

Con 126,358 ventas y 36.9% híbridos, la marca fortalece red

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Toyota de México cerró 2025 con su mejor desempeño histórico al comercializar 126,358 unidades, cifra que representa 8.2% del market share anual. El dato no sólo confirma el peso de la marca en el tablero nacional; también retrata hacia dónde se mueve la demanda: 36.9% de los vehículos vendidos incorporaron tecnología híbrida eléctrica (HEV), una señal de que el consumidor mexicano ya premia eficiencia sin depender de infraestructura de carga.

La compañía reportó además un hito simbólico: rebasó la venta acumulada de 200,000 HEV en México y amplió su portafolio a 12 modelos híbridos, equivalentes a 63% de su oferta. Bajo el concepto “One Toyota”, la operación cerró el año con 102 puntos de venta y un centro de servicio, para sumar 103 operaciones y reforzar la experiencia postventa.

En el desglose comercial, cinco modelos concentraron 55% del volumen: Hilux (19,661), RAV4 (15,784), Avanza (11,846), Yaris Sedán (11,637) y Corolla (10,054). El empuje también llegó por la vía digital: Toyota anotó un récord con 29,564 unidades colocadas en su canal en línea, más de 23% de las ventas totales. A ello se suma Toyota Comonuevos, que comercializó 11,608 seminuevos certificados, otra marca histórica.

Guillermo Díaz subrayó que el récord refleja el compromiso con calidad e innovación, mientras que Gerardo Romero anticipó que la prioridad será seguir creciendo centrados en el cliente, con vehículos seguros, durables y electrificación.

De cara a 2026, el mensaje es claro: crecimiento sostenido, red fortalecida y una ofensiva de productos confiables y cada vez más electrificados.

Tags: desempeño, motorización híbrida eléctrica, movilidad, rebaso las ventas, récord histórico, Toyota