Volvo EX60 redefine la conversación eléctrica premium

IA, autonomía récord y seguridad avanzada marcan una nueva etapa

Volvo Cars eleva nuevamente el estándar de la movilidad eléctrica con la presentación del Volvo EX60, un SUV mediano totalmente eléctrico que no solo representa un nuevo producto, sino un cambio profundo en la relación entre el conductor y el vehículo. Se trata del primer modelo de la marca en integrar Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, permitiendo una interacción conversacional natural, sin comandos rígidos y con enfoque total en la seguridad y la experiencia del usuario.

El EX60 es, hasta ahora, el vehículo más inteligente y tecnológicamente avanzado de Volvo. Gracias a su arquitectura definida por software, denominada HuginCore, el vehículo combina hardware y software desarrollados internamente con plataformas líderes de Google, NVIDIA y Qualcomm, creando un ecosistema que aprende, evoluciona y mejora con el uso cotidiano. Esto se traduce en un auto que no solo responde, sino que anticipa necesidades.

Uno de los pilares del EX60 es su capacidad de procesamiento. Equipado con la plataforma NVIDIA DRIVE AGX Orin, el SUV puede ejecutar más de 250 billones de operaciones por segundo, lo que le permite analizar el entorno en tiempo real mediante sensores, cámaras y radares avanzados. Esta potencia se refleja en sistemas de asistencia a la conducción más precisos, una interfaz fluida y un nivel de seguridad que refuerza el liderazgo histórico de Volvo en esta materia.

En términos de autonomía, el EX60 vuelve a colocar la vara muy alta. En configuración de tracción total puede alcanzar hasta 810 kilómetros por carga, superando a varios de sus competidores directos. Además, con carga rápida de 400 kW, es capaz de recuperar hasta 340 kilómetros en solo 10 minutos, una cifra clave para el uso cotidiano y los viajes largos.

El sistema de infoentretenimiento, impulsado por la plataforma Snapdragon Cockpit, ofrece mapas instantáneos, asistentes de voz más precisos y conectividad continua, con cuatro años de datos ilimitados incluidos, lo que convierte al EX60 en un verdadero dispositivo inteligente sobre ruedas. A esto se suma la posibilidad de actualizaciones remotas (OTA), garantizando que el vehículo mejore con el paso del tiempo.

Para el mercado mexicano, el EX60 se perfila como una pieza estratégica dentro de la ofensiva eléctrica de Volvo, que ya reporta que 77% de sus ventas en 2024 correspondieron a vehículos eléctricos, consolidando su transición hacia una gama 100% libre de emisiones.

Competencia directa del Volvo EX60 en México

BMW iX

Mercedes-Benz EQE SUV

Audi Q8 e-tron

Tesla Model Y Performance

Genesis Electrified GV70

Line-up de vehículos eléctricos Volvo

Modelo Segmento Autonomía estimada Enfoque EX30 SUV subcompacto ~480 km Acceso eléctrico premium EX40 SUV compacto ~500 km Uso urbano y familiar EC40 SUV coupé ~510 km Diseño y deportividad EX60 SUV mediano Hasta 810 km Tecnología e IA avanzada EX90 SUV grande ~600 km Lujo y seguridad total

