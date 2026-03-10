Cadillac OPTIQ-V 2026 acelera el lujo eléctrico

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 10/03/2026

GMM presentó su SUV deportiva en una noche histórica marcada por la Fórmula Uno

La Ciudad de México se vistió de gala para recibir al más reciente integrante de la familia V-Series. En un evento que desbordó adrenalina, sofisticación y una visión clara hacia el futuro, General Motors de México presentó oficialmente la nueva Cadillac OPTIQ-V 2026. La noche no fue una simple develación; fue una celebración del alto desempeño que reunió a la plana mayor de la corporación y a la prensa especializada en un ambiente que vibraba al ritmo de la innovación eléctrica.

El anfitrión de la velada, Francisco Garza, Presidente y Director General de GM de México, encabezó el lanzamiento subrayando que este vehículo no es solo una SUV, sino el manifiesto de una marca que está redefiniendo sus propios límites. La atmósfera festiva alcanzó su punto máximo cuando las pantallas del recinto proyectaron lo que muchos esperaban con ansias: la incursión de Cadillac en la Fórmula 1. La sinergia entre la máxima categoría del automovilismo y el ADN deportivo de la submarca V-Series quedó clara: Cadillac no solo quiere competir en las calles, quiere dominar en las pistas y en el corazón de una nueva generación de conductores jóvenes y entusiastas.

Durante la presentación, se destacó que la OPTIQ-V 2026 fue desarrollada bajo los pilares de agilidad y distribución de peso. Con una potencia estimada de 519 HP y unas impresionantes 650 libras-pie de torque, esta SUV utiliza la arquitectura de baterías Ultium para entregar una aceleración que corta el aliento. Francisco Garza enfatizó que el vehículo incorpora la función Velocity Max, permitiendo al conductor liberar todo el potencial del motor dual con solo tocar un botón, una herencia directa de los aprendizajes obtenidos en las competencias deportivas de GM.

El interior es una oda a la tecnología inmersiva. Una pantalla LED avanzada de 33 pulgadas con resolución 9K domina el tablero, mientras que el sistema de audio AKG Studio de 19 bocinas convierte la cabina en una sala de conciertos privada. Además, Cadillac marca un hito en el mercado nacional al ser el primer vehículo de General Motors en incorporar el puerto de carga NACS (Estándar de Carga de América del Norte), facilitando la interoperabilidad y simplificando la vida del usuario eléctrico en México.

El futuro es ahora.- La noche cerró con un brindis que celebraba no solo la llegada de un producto, sino la consolidación de una estrategia global. Con un precio de $1,684,900 MXN, la Cadillac OPTIQ-V se posiciona como una opción sumamente competitiva frente a las marcas premium europeas, ofreciendo más potencia y una carga tecnológica superior. La disponibilidad en las 19 tiendas especializadas de la red Cadillac EV a partir del 17 de marzo marca el inicio de una nueva era donde el lujo ya no es silencioso, sino electrizante.

Ficha Técnica: Cadillac OPTIQ-V 2026

Especificación Detalle Tren Motriz Motor Dual, Tracción All-Wheel Drive (AWD) Potencia / Torque 519 HP / 650 lb-pie Batería 85 kWh (Plataforma Ultium) Autonomía +440 km con carga completa Tecnología Pantalla LED de 33″ con Google Built-in Audio AKG Studio de 19 bocinas con Sound Enhancement Puerto de Carga Estándar NACS integrado Precio $1,684,900 MXN

Competencia en el Mercado Mexicano

La Cadillac OPTIQ-V entra a un segmento de alta rivalidad, donde el lujo y la autonomía son las cartas fuertes. Sus principales competidores en México son:

Tesla Model Y Performance: El rival a vencer en términos de infraestructura y aceleración, aunque Cadillac apuesta por un interior mucho más lujoso y refinado. BMW iX3: Una opción sólida de la ingeniería alemana, aunque con menor potencia bruta que la OPTIQ-V. Audi Q4 e-tron: Destaca por su confort de marcha y acabados, pero Cadillac ofrece una propuesta de diseño más juvenil y “V-Series” orientada al desempeño puro. Volvo EC40: Enfocado en la seguridad y el minimalismo escandinavo, compite directamente en el rango de precio y dimensiones.

