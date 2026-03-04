Toyota RAV4 HEV 2026: Liderazgo Híbrido

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 04/03/2026

La sexta generación del SUV icónico evoluciona hacia una gama cien por ciento electrificada

Toyota de México ha marcado un hito decisivo en su estrategia de movilidad con el lanzamiento de la nueva generación de RAV4 HEV 2026. Este modelo, que históricamente ha equilibrado eficiencia y confiabilidad desde su llegada al país en 2003, -debut a nivel mundial en 1994- se transforma ahora en una propuesta totalmente híbrida eléctrica (HEV) en todas sus versiones. Con más de 220 mil unidades comercializadas en territorio nacional, su evolución refleja que la electrificación en México es una realidad en consolidación.

La sexta generación estrena un diseño exterior de líneas más rectas, limpias y cuadradas, destacando una defensa delantera al color de la carrocería en la mayoría de sus variantes. No obstante, la gran novedad es la introducción de la versión Woodland HEV. Esta variante está orientada a la aventura y adopta un enfoque robusto mediante molduras negras que acentúan su carácter todoterreno, ideal para quienes buscan explorar nuevos caminos sin renunciar a la eficiencia.

Bajo el cofre, toda la gama integra un motor de 2.5 litros complementado por un motor eléctrico sincrónico de imanes permanentes. En las versiones LE y XLE, el sistema desarrolla 226 HP, mientras que en las variantes Woodland y Limited alcanza los 236 HP. La eficiencia sigue siendo un pilar fundamental; las versiones de entrada ofrecen un impresionante rendimiento de combustible combinado de 27.7 km/l, mientras que la aventurera Woodland mantiene una cifra competitiva de 25.3 km/l.

El habitáculo también ha evolucionado, convirtiéndose en el primer modelo de la marca en integrar Connected Services en México. Este sistema ofrece herramientas como Safety Connect para asistencia en camino, Remote Connect para operar funciones desde el smartphone y Drive Connect con tráfico en tiempo real. El equipamiento se complementa con pantallas táctiles de 10.5 pulgadas y, en versiones superiores, un sistema de audio JBL de 9 bocinas.

En materia de seguridad, RAV4 HEV 2026 incorpora el sistema Toyota Safety Sense 4.0, la tecnología más avanzada de la marca hasta el momento. Este paquete incluye asistencia de mantenimiento de carril, sistema de pre-colisión y luces altas automáticas, además de 8 bolsas de aire de serie en todas las versiones. Con esta oferta, Toyota reafirma su compromiso de acercar la tecnología sustentable a más personas, consolidando un SUV preparado para cualquier estilo de vida.

Esta sexta generación destaca por ser 100% híbrida eléctrica (HEV) en toda su gama, eliminando las versiones exclusivas de combustión.

Precios y Versiones: Toyota RAV4 HEV 2026 en México

Versión Precio (MXN) Atributos Principales LE HEV $650,300 Pantalla de 8″, Toyota Safety Sense 4.0, 226 HP y rendimiento de 27.7 km/l. XLE HEV $715,900 Rines de 18″, quemacocos, climatizador bizona y Connected Services. Woodland HEV $785,400 Nueva versión aventurera. Suspensión TRD, rines de 18″ color bronce y 236 HP. Limited HEV $898,500 Techo panorámico, audio JBL (9 bocinas), asientos con memoria y tracción AWD.

Aspectos Clave por Versión

Rendimiento y Potencia: Las versiones LE y XLE entregan una potencia combinada de 226 HP , mientras que las variantes Woodland y Limited elevan el desempeño hasta los 236 HP gracias a la configuración del sistema híbrido.

Las versiones y entregan una potencia combinada de , mientras que las variantes y elevan el desempeño hasta los gracias a la configuración del sistema híbrido. Eficiencia: La versión de entrada (LE) registra el rendimiento más alto con 27.7 km/l , ideal para flotas o movilidad urbana intensiva. La versión Woodland , a pesar de su enfoque todoterreno y mayor potencia, mantiene un consumo eficiente de 25.3 km/l .

La versión de entrada (LE) registra el rendimiento más alto con , ideal para flotas o movilidad urbana intensiva. La versión , a pesar de su enfoque todoterreno y mayor potencia, mantiene un consumo eficiente de . Tecnología: Es el primer modelo en México que integra los Connected Services de Toyota (Safety Connect, Remote Connect, Service Connect y Drive Connect), permitiendo la gestión del vehículo desde una aplicación móvil.

Diferenciador: Versión Woodland

Esta variante es la gran novedad para 2026. Se distingue por un diseño más robusto con molduras negras, rines de aleación con acabado bronce y una suspensión ajustada por TRD (Toyota Racing Development) para mejorar el desempeño fuera del asfalto, posicionándose como la opción ideal para el segmento de entusiastas del off-road ligero.

Línea del Tiempo: Evolución de Toyota RAV4 en México

2003: Llegada de RAV4 a México, equilibrando eficiencia y desempeño.

Llegada de RAV4 a México, equilibrando eficiencia y desempeño. 2019: Se convierte en el primer SUV de Toyota en México con tecnología híbrida eléctrica.

Se convierte en el primer SUV de Toyota en México con tecnología híbrida eléctrica. 2025: Toyota registra récord de ventas en México, con más de 46 mil unidades híbridas comercializadas.

Toyota registra récord de ventas en México, con más de 46 mil unidades híbridas comercializadas. 2026: Lanzamiento de la nueva generación con gama 100% híbrida y la nueva versión Woodland.

Lanzamiento de la nueva generación con gama 100% híbrida y la nueva versión Woodland. Futuro Cercano: Próxima llegada de la versión RAV4 PHEV (híbrida conectable) como tope de gama.

Próxima llegada de la versión RAV4 PHEV (híbrida conectable) como tope de gama.

Top 5 Competidores en México por precio (Segmento SUV C)

Considerando el rango de precios de la nueva RAV4 HEV 2026 (desde $650,300 hasta $898,500 MXN), sus principales competidores por precio son:

Honda CR-V: Histórico rival en espacio y confiabilidad. Nissan X-Trail e-POWER: Competencia directa en propulsión electrificada. Hyundai Tucson Hybrid: Ofrece tecnología avanzada y diseño disruptivo. Kia Sportage Hybrid: Destaca por equipamiento y garantía. Volkswagen Tiguan: Fuerte competidor en manejo y percepción de marca.

