Nissan Versa y Sentra, la dupla invensible

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 06/03/2026

La noche de los sedanes marca una nueva etapa de innovación y manufactura nacional

 

JULIO BRITO A.

Jbritoa@yahoo.com

 

Bajo el concepto “Esto Es Nissan Reveals”, la marca japonesa celebró en la Ciudad de México el lanzamiento simultáneo de dos de sus modelos más emblemáticos: el Nissan Versa 2026 y el Nissan Sentra 2026. Este evento, denominado “La noche de los Sedanes”, no solo presentó la evolución estética y tecnológica de estos vehículos, sino que reafirmó la importancia estratégica de México para la operación global de la compañía, ya que ambos son producidos orgullosamente en la planta de Aguascalientes.

Nissan Versa 2026: El rey de los subcompactos se fortalece El Nissan Versa llega a este nuevo capítulo con el título del vehículo más vendido en México por quince años consecutivos. Para 2026, el sedán subcompacto estrena una parrilla y fascia renovadas que adoptan el ADN de diseño global de la marca, logrando una apariencia más moderna y robusta. En su interior, la experiencia digital se eleva con una pantalla táctil de 12.3 pulgadas —una de las más grandes de su categoría— con conectividad inalámbrica para smartphones.

La ergonomía ha sido un punto clave en esta actualización, con un rediseño del asiento delantero que ofrece mayor soporte lateral y una superficie de apoyo ampliada para mejorar la postura en trayectos largos. Mecánicamente, mantiene su confiable motor de 1.6 litros con 118 hp, optimizado para ofrecer un consumo de combustible altamente competitivo tanto en ciudad como en carretera.

Nissan Sentra 2026: Sofisticación y potencia tecnológica Por su parte, el Nissan Sentra 2026 se presenta con un rediseño exterior completo que proyecta un carácter agresivo y elegante. Destaca su nueva parrilla en negro brillante, un alerón trasero deportivo y faros LED con proyección que incrementan la visibilidad nocturna en un 53%.

El habitáculo del Sentra ha sido transformado para ofrecer un ambiente premium, incorporando el Monolith Display con dos pantallas de 12.3 pulgadas y un sistema de iluminación ambiental con 64 colores personalizables. El confort acústico ha mejorado gracias a la implementación de un parabrisas laminado y mejoras estructurales que aíslan el ruido exterior. Bajo el cofre, el motor 2.0L de 145 hp se acopla a una transmisión CVT de segunda generación que ofrece una respuesta más inmediata y refinada.

Seguridad como pilar fundamental Ambos modelos destacan en sus respectivos segmentos por sus robustos paquetes de seguridad. El Sentra 2026 integra 17 tecnologías de asistencia a la conducción, incluyendo el sistema ProPILOT Assist y frenado inteligente de emergencia con detección de peatones y ciclistas. El Versa 2026 no se queda atrás, sumando 12 tecnologías de asistencia diseñadas para anticipar riesgos en diferentes escenarios de manejo. Con estas renovaciones, Nissan no solo busca mantener su liderazgo en ventas, sino establecer un nuevo estándar de valor y sofisticación para el conductor mexicano.

Puntos destacados de estos lanzamientos:

  • Manufactura Nacional: Ambos modelos son producidos orgullosamente en la planta de Aguascalientes, la cual alcanzó recientemente el hito de 8 millones de vehículos fabricados.
  • Seguridad: El Sentra 2026 ahora integra hasta 17 tecnologías de asistencia (Nissan Intelligent Mobility), mientras que el Versa 2026 suma 12 asistencias, posicionándose como los más completos de sus respectivos segmentos.
  • Tecnología: Ambos modelos estrenan pantallas táctiles de 3 pulgadas y sistemas de audio BOSE® recalibrados.

 

Versiones y precios

Versa

Versión                                 Precio

Sense           MT                  382,900

Sense CVT                          406,900

Advance MT                         428,900

Advance CVT                       439,900

Exclusive                              470,900

 

Sentra

Versión                                 Precio

Sense CVT                          469,900

Advance CVT                       489,900

SR CVT                                548,900

SR Platinum CVT               569,900

 

Top 5 Competidores en México (Segmento Sedanes)

Considerando los rangos de precios de Versa ($374,900 – $470,900) y Sentra ($469,900 – $569,900), sus principales rivales son:

  1. Kia K3: Fuerte competidor en diseño y garantía para el segmento del Versa.
  2. Volkswagen Jetta: El rival histórico del Sentra con un enfoque en manejo sólido.
  3. Mazda 3 Sedán: Destaca por sus acabados interiores y diseño Kodo en el rango del Sentra.
  4. Honda City: Una opción eficiente y espaciosa frente a las versiones tope del Versa.
  5. Toyota Corolla: Competidor directo del Sentra centrado en confiabilidad y durabilidad.

